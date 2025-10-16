Bomba esplode sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci

Ne ha dato prima notizia l a Redazione di ANTIMAFIADuemila: “E’ avvenuto poche ore fa, davanti l’abitazione del giornalista. L’auto di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report, e quella della figlia sono esplose nel quartiere di Campo Ascolano a Pomezia. Le vetture, parcheggiate una accanto all’altra davanti all’abitazione, sono state avvolte dalle fiamme e completamente distrutte. Nessuna persona è rimasta ferita. A quanto è dato sapere la figlia del giornalista era passata a casa appena mezz’ora prima delle deflagrazioni mentre il conduttore di Report era da poco tornato a casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione (sembrerebbe una bomba). La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.

Inoltre sembrerebbe che sono assenti le elecamere di sorveglianza che inquadrano l’area delle esplosioni. Ranucci, già sotto tutela a partire dal 2009, dal 2021 è sotto scorta h24. Al tempo era emerso che un boss legato alla ‘ndrangheta aveva ingaggiato due killer per farlo fuori. Proprio le prossime settimane avrebbe preso il via la nuova stagione del programma, al via il 26 ottobre su Rai 3.” Poi la conferma anche sul profilo facebook di Report: “ Esplode un ordigno sotto l’auto del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.” E’ evidente come il giornalismo vero, quello che non guarda in faccia a nessuno, dia fastidio, vada contrastato, isolato. E dopo magari anche ammazzato. E’ una storia vecchia come la mafia….Solidarietà a Sigfrido Ranucci, sperando che la parte integra della categoria giornalistica comprenda quanto sia messo in pericolo il ruolo della libera stampa in questo Paese.

”