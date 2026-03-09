Bolognetti torna a scrivere a Barbara Floridia e annuncia la ripresa del suo digiuno di protesta

Maurizio Bolognetti, segretario dell’associazione Radicali lucani, torna a rivolgersi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, stigmatizzando l’incongruente (l’eufemismo è nostro) approccio avuto con la sorella d’Italia Augusta Montaruli e reclamando quella risposta nel merito che non ha mai ottenuto. Nel contempo annuncia, con separata altra nota, che “a partire dalle ore 23.59 del 10 marzo proverò a ricominciare con un digiuno ad oltranza (solo acqua)”. A quindi, rivolgendosi alla Presidente Barbara Floridia e di tutti i membri della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Bolognetti scrive “Definire sorprendente la risposta orale, che ho ricevuto qualche giorno fa dall’on. Montaruli,

sarebbe un eufemismo. La gentile on., pur di liquidarmi in fretta su questioni di cui, per sua

stessa ammissione, nulla sapeva, non avendo letto una soltanto delle innumerevoli missive

indirizzate alla “Commissione di vigilanza”, mi ha velocemente scaricato all’AGCOM.

All’Agcom, per fortuna, ho trovato professionisti che nulla hanno a che fare con la gentile on. Montaruli.

A questo punto proverò ad essere schematico, rimandando i membri della Commissione a

quanto scritto in data 17 novembre, che, ahimé, resta di disarmate attualità.

Scritto che, è bene precisarlo, la Montaruli si è vantata di non aver letto.

1) Per quanto di sua competenza, l’AGCOM ha risposto quanto segue: «L’Associazione

Radicali Lucani può, nello svolgimento dell’attività politica, partecipare ai programmi di

informazione politico/elettorale sulla tematica referendaria (ex art. 5 cit. legge), in

quanto la correttezza, l’equilibrio e l’imparzialità dell’informazione “devono essere

assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque

soggetto in relazione al quesito referendario”».

2) In base a quanto affermato dagli stessi funzionari dell’Agcom e contrariamente alle

liquidatorie e superficiali affermazioni della Montaruli, è la Commissione a dare

disposizioni all’Agcom e non viceversa. Pertanto a me sembra evidente che sulle

questioni complessivamente sollevate a partire da novembre 2025 la risposta debba

giungere dalla Commissione di Vigilanza e non dall’Agcom, che per parte sua svolge un

egregio e professionale lavoro. Ciò detto e premesso, invio nuovamente all’attenzione della Commissione quanto scritto il 17 novembre 2025, considerando che da allora, ahimè, nulla è cambiato.

In attesa di vostro celere riscontro, colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti,

evitando di salutarvi con un “Bau Bau”.”

Con altra nota, come dicevamo in premessa, Bolognetti annuncia, inoltre, che “Ho dovuto interrompere per circa 72 ore l’azione nonviolenta per seri problemi fisici.

Mi assumo il rischio d’impresa in nome della difesa ad oltranza di ciò che da sempre nutre la mia fame e la mia sete e a partire dalle ore 23.59 del 10 marzo proverò a ricominciare con un digiuno ad oltranza (solo acqua).

La mia è fame e sete di verità e democrazia, giustizia e libertà.

È la fame e la sete di chi non ci sta ad assistere senza agire alla strage di diritto, diritti e stato di diritto.

È la fame e la sete di chi sa che democrazia o fa rima con il diritto umano alla conoscenza o

non è.

Ce la farò? Non posso saperlo, non ho la sfera di cristallo, ma so che ogni cellula del mio corpo proverà ad alimentare un dialogo con la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e con la Rai locale e nazionale.

Un dialogo che parte da un piccolo importante mattone: la risposta che ho ricevuto

dall’AGCOM.

C’è forse ancora speranza che chi ci rappresenta acquisisca un minimo sindacale di

consapevolezza di quanto l’einaudiano conoscere per deliberare rappresenti il sale di ogni vera e autentica democrazia.

C’è la farò fisicamente a reggere l’urto di chi sembra aspettare solo che crepi, magari per poi farmi un bel “coccodrillo”? Non lo so davvero, ma so che ancora riesco a leggere un contesto e che questa banalità del male, nella quale siamo immersi, mi fa rabbrividire

Proviamo nonostante tutto ad essere speranza e non solo a nutrirla.”

Latronico, 9 marzo 2025