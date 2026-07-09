Bolognetti sospende lo sciopero della fame dopo incontro con funzionari del Comune di Latronico

“Dopo l’incontro con la Segretaria comunale, Filomena Cervino, e con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, dr. Alessio Gallo, sospendo con effetto immediato il mio sciopero della fame.” E’ quanto ha reso noto Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance in un post sul proprio profilo social, qualche minuto fa, spiegando che “Allo stato dell’arte posso in tutta posso affermare che la “locomotiva” intende viaggiare sul giusto binario. L’incontro è stato caratterizzato da una totale sintonia. Ci tengo a sottolineare nuovamente che le mie azioni hanno sempre e soltanto uno scopo e uno soltanto: Diritto, diritti, rispetto delle leggi e del Dettato costituzionale. Un abbraccio a voi tutti e teniamo la barra dritta. P.S. Questa sera cenerò alla salute dei miei interlocutori, esprimendo l’auspicio che l’intesa raggiunta si perpetui nel tempo. Oggi siamo tutti un pochino più ricchi.” Questo al termine di una protesta iniziata il 30 giugno scorso come riportammo nell’articolo al link che segue:

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