Bolognetti, sospende l’azione non violenta condotta per 32 giorni

Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già Consigliere Nazionale dei Club Pannella, ha reso noto che: “per onorare e corrispondere agli interventi dell’assessore regionale Cosimo Latronico e del professor Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Università dell’Italia Meridionale, sospendo da subito l’azione nonviolenta che ho condotto per 32 giorni. Ovviamente la lotta continua e altrettanto ovviamente continuerò a nutrire il mio Satyagraha. Qui il video per coloro che volessero ascoltarlo o riprenderlo. Perdonatemi, ma non sono in grado di scrivere altro in questo momento https://www.facebook.com/share/v/17mWriQtVW/.”

