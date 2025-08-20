Bolognetti : L’uso del taser non va sospeso e niente linciaggi gratuiti.

Sabato e domenica scorsi, Olbia e Genova sono state al centro di due casi di cronaca in cui due persone sono morte dopo essere stati colpiti dalle scariche elettriche prodotte dai taser, le pistole elettriche usate in ambedue le circostanze dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Due episodi in sequenza che hanno riacceso la discussione circa l’opportunità dell’uso di questo strumento da parte delle forze dell’ordine, in questi due casi carabinieri. Sul tema riceviamo e pubblichiamo a seguire una nota di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella. “Pretendiamo che le forze dell’ordine garantiscano sicurezza, intervengano prontamente, che le nostre strade siano vigilate e che si riesca a prevenire le migliaia di “piccoli” reati, -scrive Bolognetti- che, soprattutto nelle grandi città, rendono la vita impossibile. Entrare in Metropolitana a Milano o a Roma è come entrare in una savana a mani nude. Una donna che cammina per strada, in certe ore e in certi quartieri, dovrebbe viaggiare scortata. Insomma, la sicurezza la invochiamo e la vogliamo per vivere serenamente la nostra quotidianità. Poi succede che chiudano le caserme, i presidi, che manchino i mezzi e che gli addetti ai lavori non vengano messi in condizione di fare il loro lavoro al meglio. Diciamocelo: siamo degli ipocriti, delle anime belle. Se capita a noi di essere aggrediti siam pronti a lamentarci; se però due Carabinieri intervengono in un sito e usano il taser ecco che scatta la ola di quelli che parlano di rischi e “tortura”.

Scusate, ma non ci sto. Può averlo anche detto l’Onu, ma a mio avviso il taser è uno strumento utile che è stato introdotto per ridurre i rischi, non per accrescerli. Certo va usato con criterio, ma buttare la croce addosso a due Agenti senza nemmeno conoscere approfonditamente i fatti è solo un vile linciaggio. Vorrei chiedere a queste anime belle e candide: voi c’eravate? E cosa avreste fatto se le cose stessero così come sono state raccontate dalla famiglia, che ha invocato l’arrivo del 118 e poi dei Carabinieri? Sono favorevole all’uso gratuito della forza? No, ma credo che quelli che mandiamo per strada debbano essere preparati e coscienziosi, certo, ma messi anche in grado di difendersi e di poter difendere. Concludendo, l’uso del taser non va sospeso. A limite occorre verificare il rispetto dei protocolli, sia nel caso verificatosi in Liguria che nel caso verificatosi in Sardegna. In entrambi i casi citati, gioverà ricordarlo, ci troviamo di fronte a persone che potevano far del male ad altre persone, a sé stessi, ai sanitari e agli Agenti intervenuti sul posto. Ripeto: evitiamo di fare le anime belle per poi invocare sicurezza.

Se la descrizione offerta da Il Fatto nel caso Ligure dovesse rispondere a realtà, così come personalmente ritengo, la reazione dei Carabinieri appare assolutamente giustificata e proporzionata per evitare rischi maggiori. Il taser è stato introdotto proprio per evitare situazioni in cui si è costretti ad utilizzare armi decisamente e potenzialmente letali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.