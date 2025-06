Bolognetti: La Rai la smetta di distribuire manganellate. Il digiuno prosegue ad oltranza.

Da Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella” in sciopero della fame dalle 23.59 del 6/6/2025, riceviamo e pubblichiamo la nota che segue:

“Definire censorio e vergognoso il comportamento della Rai sulla vicenda del Sin Tito Scalo sarebbe un mero eufemismo. Lor signori continuano a gestire quello che dovrebbe essere un servizio pubblico, per il quale ciascuno di noi paga il canone, come se fosse il loro pied-à-terre.

Non solo continuano a negare ai cittadini lucani la possibilità di sapere quanto era stato denunciato tra il 2008 e il 2009, ma fanno di questo loro comportamento una sorta di bandiera, quasi il manifesto del distributore di olio di ricino di regime. Con inaudita violenza distribuiscono manganellate e se ne fanno un vanto.

Negano conoscenza, tradiscono il loro mandato e la loro funzione, comportandosi da ladri di verità e ladri di democrazia.

Viene in mente, in queste ore di lotta e tentativo di dialogo nonviolento con quello che è un classico muro di gomma, una frase di un grande giornalista, Joseph Pulitzer: “Una stampa cinica, mercenaria e demagogica produrrà nel tempo un pubblico alla sua altezza”.

Per quanto mi riguarda, dopo aver scritto alla Commissione di vigilanza e aver avviato una raccolta firme in calce alla missiva indirizzata ai Commissari, ribadisco che non ho nessuna intenzione di mollare e che il mio digiuno proseguirà ad oltranza. Se non sono passato per ora allo sciopero della sete è solo per onorare la bella lettera che ha inteso indirizzarmi il Casato Antinolfi (Lettera Casato_Antinolfi a Bolognetti del 14-6-2025) nella persona del Principe Antinolfi VIII, le cui parole meritavano di essere onorate e per le quali lo ringrazio ancora e di nuovo (allego alla presente la missiva in oggetto).

Il mio Satyagraha prosegue attraverso il digiuno. Di tanto in tanto, rileggo una lettera che Angelo Tasca inviò ad Ernesto Rossi nel 1956: “Mi sono prodigato per più di una quarantina di anni, in vicende che sarebbero bastate a logorare parecchi uomini ed ora il corpo, questo intruso, ha iniziato la rivolta”. Spes contra spem!”

