Bolognetti: grato al casato Antinolfi e a S.A.S. Mauro VIII per la benemerenza che mi è stata conferita.

“Con grande commozione – non intendo certo nasconderlo – ho ricevuto un attestato di

benemerenza da parte di S.A.S. Mauro Antinolfi VIII e del nobile Casato Antinolfi che egli

rappresenta e, verrebbe da dire, custodisce.” Lo annuncia Maurizio Bolognetti con una nota in cui aggiunge “Nel dirmi onorato per le preziose parole che S.A.S Mauro VIII ha voluto rivolgermi, posso solo aggiungere che è un riconoscimento che per me vale tantissimo, perché giunge da una persona che oltre ad avere un nobile lignaggio, ha sempre dimostrato di avere nobiltà d’animo. Un riconoscimento che giunge da un Galantuomo che apprezza e conosce il valore e l’importanza della storia e sa quanto sia importante la memoria. Questo per non dire che S.A.S Mauro VIII ha onorato, nel corso della sua lunghissima carriera, la gloriosa divisa che ha indossato.

Grazie davvero per questo riconoscersi. Ad maiora semper!

Le motivazioni che hanno portato all’emanazione della Benemerenza: “A Maurizio Bolognetti nato a Napoli il 30 ottobre 1964, residente a Latronico (PZ), giornalista integerrimo, cittadino esemplare, alfiere della giustizia della verità e delle libere istituzioni”. QUI LA lettera consegna attestato a Maurizio Bolognetti.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.