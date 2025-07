Bolognetti: Assessore Mongiello, son pronto a creare una struttura di Missione “Imbianchini”

“Gentile Assessore Mongiello, spero che tra i misteri di Tito non dovremo annoverare

anche quanto sta avvenendo in seno al Dipartimento che fa capo al suo Assessorato.

Venticinque giorni fa ho avanzato una richiesta di accesso alle informazioni ambientali,

rivolgendomi a chi di dovere. Era il 5 Luglio.” E’ l’incipit di una nota di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro della Direzione Nazionale dei “Club Pannella”, che -in veste di utente, diciamo, poco soddisfatto delle performance del dipartimento regionale in questione- spennella con la sua sagace ironia su quanto accadutogli. Anche se, con grande onestà, è costretto ad ammettere che in guanto a capacità pittoriche Bardi e Pittella lo doppiano alla grande. Ma ecco il prosieguo della narrazione…”Ciò premesso devo dirle, caro Assessore, che quanto è avvenuto questa mattina, fatte salve due eccezioni, ha del surreale. Surreale quanto può essere surreale il dover trascorrere decine di minuti al telefono prima di poter avere delle risposte.

Proverò, per quanto possibile, a descriverle l’accaduto. Alle ore 10.00 circa ho provato a

contattare gli uffici della “Direzione generale” del suo assessorato; dopo numerosi squilli la

telefonata è stata trasferita a tale Alessandra Laurita, che si è presentata come URP del

Dipartimento Ambiente. La gentile Alessandra, nel rispondere alla mia domanda sul perché non avessi ricevuto risposta dal dirigente del Dipartimento, mi ha candidamente detto che in questo momento ci sono lavori in corso che prevedono la chiusura di alcuni uffici. Chiusa la telefonata con la Laurita, ho provato a chiamare in sequenza Canio Santarsiero e Bernardo Garramone, senza ricevere risposta alcuna. Nello sgranare il “rosario” dei dirigenti di ruolo e a tempo determinato, finalmente ho ricevuto risposta dalla gentile Carla Ierardi, con la quale ho a lungo conversato. L’ottima funzionaria mi ha confermato, tra l’altro, che la chiusura degli uffici per lavori in corso non implica una eventuale messa in ferie di coloro che in quell’ufficio lavorano.

Chiusa la telefonata con Carla Ierardi, ho avuto il piacere di poter parlare con l’ing. Carlo Sileo, persona che ha, a mio avviso, le idee chiare su molte cose, ad iniziare dal diritto di ogni cittadino a poter accedere alle informazioni ambientali. L’ing. Sileo dirige una stringata struttura denominata “Ufficio economia circolare, rifiuti e bonifiche”. Lo stesso Sileo mi ha rappresentato che per ciò che concerne i Sin di Tito Scalo e di Ferrandina è stata creata, nientepopodimeno che, una struttura di “Missione”. Non starò a dirle, gentile Assessore in quota Italia più o meno viva, le grasse risate che mi son fatto quando sono andato sul sito della sopra citata struttura per contattare gli operatori: niente mail, niente pec, niente numeri di telefono.

Insomma, apparentemente il nulla. Quello stesso nulla che pochi giorni fa ha indotto la magistratura a sequestrare il sito Daramic.

A questo punto, Assessore Mongiello, nel ricordarle che la risposta alle mie richieste, legge alla mano, deve giungere entro 30 giorni, mi permetto di farle qualche raccomandazione e avanzarle una proposta.

Prima di partire per le meritate ferie agostane, si accerti che nessun funzionario o impiegato sia stato chiuso all’interno degli uffici o peggio murato vivo in qualche stanza.

La proposta: da buon cittadino mi offro volontario e gratuitamente per aiutarvi a completare i lavori di ristrutturazione, si spera anche mentali. Posso preannunciarle, cara Laura, che ho comprato vernice e un bel pennello Cinghiale e son prontissimo a dare una mano di bianco, se il caso anche a qualche sepolcro imbiancato di sua conoscenza. Nelle prossime ore chiederò a Polese, a Bardi con i suoi elegantissimi pinocchietti da Festival e a sua soavitudine Marcello Pittella di unirsi alla squadra imbianchini. Del resto, come “pittano” loro i cittadini lucani non li “pitta” nessuno.”