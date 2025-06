Bolognetti (al 24° giorno digiuno) annuncia sit in dinanzi alla sede Rai di Potenza

Continua ad oltranza “l’iniziativa di dialogo non violento” messa in atto da Maurizio Bolognetti, con uno sciopero della fame giunto al 24 giorno, con cui reclama “verità sul Sin Tito Scalo“. E con una nota diffusa in giornata annuncia che “Giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 10.00” effettuerà un “Sit-in e Walk Around Fuori alla sete Rai di Potenza”. Nel comunicato, Maurizio Bolognetti -Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”- ribadisce che la sua “E’ fame, fame di democrazia. È sete, sete di diritti umani.” E spiega che per questo “Dalle 23.59 del 6 giugno sto alimentando il mio Satyagraha (insistenza per la verità), la teoria etico-politica gandhiana, attraverso la pratica del digiuno (integrato da qualche tazzina di caffè e di Tè). Un digiuno di dialogo per chiedere ai miei interlocutori di onorare diritto e legge; per chiedere alla Rai, al nostro servizio pubblico, una operazione verità su quanto avvenuto all’interno e oltre il perimetro del Sin (Sito di Bonifica di interesse nazionale) di Tito Scalo. Ai vertici Rai e al caporedattore Gennaro Cosentino chiedo una volta di più di onorare quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Quanto avvenuto a Tito tra il 2008 e il 2009, inclusa la presentazione di almeno due esposti denuncia, è attuale oggi più di ieri. Non posso non chiedermi e non chiedere, a distanza di 17 anni dalle mie denunce, dove siano finiti i veleni tossico-nocivi-cancerogeni presenti nell’area di Tito. E non posso non chiedere perché, a distanza di oltre 20 anni, siamo ancora qui a parlare di bonifica e di trielina che, come era presumibile se non certo, ha superato i perimetri stabiliti dalla burocrazia per finire nel torrente Tora, affluente del fiume Basento. Sono innamorato davvero di questa splendida terra che è la Basilicata ed è solo per questo che nel corso degli anni ho deciso di occuparmi di misfatti, che mettevano a rischio le matrici ambientali di alcune aree e di conseguenza la salute dei cittadini. Tito non è solo Daramic, ma, ahimè, anche “Vasca fosfogessi”, al cui interno, in contenitori in Hdpe (in parte distrutti dal tempo e dall’incuria), sono state stoccate oltre 250.000 tonnellate di rifiuti anche industriali e probabilmente anche di origine petrolifera (fanghi).

Che dire? Spero davvero che questa volta la Rai voglia e sappia ascoltare, perché il passato di Tito continua a comprometterne il presente e il futuro.

Non so perché, ma da questa mattina mi frulla in testa una frase di Luigi Sturzo: “Chi non conosce il prezzo della libertà, non ne gusterà mai i benefici; cederà al potente, fuggirà di fronte all’avversario, si avvilirà nel conformismo e nella soggezione”. In assenza di novità di rilievo, il mio digiuno proseguirà ad oltranza.” L’auspicio è che il servizio pubblico corrisponda alla richiesta che viene posta dalla iniziativa di Bolognetti, considerato che trattasi di questioni così devastanti per la salute dei lucani che meriterebbero una costante e approfondita attenzione anche in assenza di una così alta ed estrema sollecitazione. Una questione ambientale che viene da lontano e che riguarda altre zone della nostra regione in quanto interessate dalla vicenda petrolifera, come ricorda in un suo post di questa mattina lo stesso Bolognetti a cui allega una sua intervista del 2009:

E in un’altro aggiunge: “E visto che questa mattina ho deciso divertirmi un po’, vi propongo questo servizio del Tgr del 6 agosto 2011.” Scrive infatti nel post “In studio Grazia Napoli, servizio a cura di Cinzia Grenci. Ascoltate con attenzione: quel disgraziato di Bolognetti avverte gli enti preposti dell’inquinamento delle falde acquifere, e non solo, nei terreni prospicienti il Centro Olio Val d’Agri. A dire il vero, e per dirla tutta, li stavo avvisando dal 2009, ma evidentemente negli uffici preposti, in quel periodo, c’era molta gente distratta e in tutt’altre faccende affaccendata. Fatto sta che nel 2016, 7 anni dopo le mie prime denunce, il Centro olio viene provvisoriamente chiuso. Solo un anno più tardi il petrolio sbucherà nel depuratore consortile di Viggiano. Frittata fatta. Se avessero ascoltato, forse avremmo potuto risparmiarci l’inevitabile sequestro disposto dalla Procura ed eseguito dal NOE.

Aggiungo che ci sono ancora mie denunce pendenti. Una di queste riguarda la Commissione Bicamerale che si occupò della Basilicata nel 2012, per produrre una relazione in cui non c’era nulla.

Talmente vero, che di getto scrissi un articolo intitolato “L’allegra scampagnata dei signori Commissari”.

Spettacolare il colloquio romano tra il Pm Celestina Gravina e la Senatrice Magda Negri. Le due parlano del sottoscritto definendo le mie denunce “Modalità d’atteggiamento”. Tutto agli atti negli stenografici della Camera. Che Spettacolo!!!

Maurizio Bolognetti

P.S. E sia chiaro il buon Marcello Pittella ha fatto solo il suo dovere. Pensavo cambiasse rotta e invece mi son dovuto ricredere.”