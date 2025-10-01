Bolognetti: A proposito di IA

A proposito di intelligenza artificiale, Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella” e iscritto all’Odg Basilicata, in una breve nota scrive: “Li guardi e ti chiedi da dove venga tanto entusiasmo idiota. Quasi un intero ceto dirigente gioisce per l’arrivo di questo bebè, che in realtà rischia di essere il genio fuggito dalla lampada degli apprendisti stregoni e di tramutarsi in leviatano. Non sono contro la tecnologia, ma la tecnologia deve essere al servizio dell’uomo, dell’umanità, del meglio che siamo stati in grado di produrre. Avremmo bisogno di un nuovo Umanesimo, di un nuovo Rinascimento e invece stiamo prendendo strade inquietanti. Tra l’altro, voglio vedere a quanto salirà la percentuale di analfabetismo di ritorno. Nel 2024 l’Italia deteneva un poco invidiabile record: il 35% di analfabeti alfabetizzati.

Il futuro è adesso, anzi viene da lontano e possiamo trovarne ottime tracce in libri come “Il capitalismo della sorveglianza”. Mala tempora, amici e amiche, compagni e compagne.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.