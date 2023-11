Bollettino (Cisl Fp): Procedere al maggior numero possibile di stabilizzazioni nella sanità

“Come sollecitato dalla Cisl Funzione Pubblica nella riunione in Regione dello scorso 28 settembre sul reclutamento del personale, -scrive il segretario generale della Cisl Fp Basilicata Pino Bollettino in una nota- in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 della delibera regionale per la stabilizzazione del personale Covid, l’Asp Basilicata ha provveduto a redigere, insieme a tutte le altre aziende sanitarie interessate, le graduatorie uniche regionali per permettere le stabilizzazioni relative al fabbisogno del personale per il 2023 in quegli enti in cui ci sono ancora posti disponibili. Si tratta di un ulteriore tassello per il raffreddamento degli organici delle aziende del sistema sanitario regionale. Le assunzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero il 50 per cento per concorso e il restante 50 per cento per stabilizzazione, mobilità e altre forme di assunzione. Chiediamo che si proceda immediatamente all’utilizzo di queste graduatorie e all’immissione in ruolo del maggior numero di persone possibili.“

