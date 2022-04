Si sono chiuse da poco le urne per il rinnovo delle Rsu nella pubblica amministrazione. In Basilicata erano chiamati al voto oltre 7 mila dipendenti pubblici suddivisi in tre comparti: amministrazioni centralizzate, autonomie locali e sanità.

Alta l’affluenza al voto che si è attestata al 75 per cento degli aventi diritto, stando a quanto riferisce il segretario generale della Cisl Fp, Pino Bollettino, che ha espresso viva soddisfazione per la forte partecipazione elettorale: “L’affluenza al voto elevata vale come un attestato di fiducia dei lavoratori nei confronti delle organizzazioni sindacali. I dipendenti della pubblica amministrazione credono nel sindacato come soggetto attivo della dialettica istituzionale e veicolo per affrontare e risolvere le problematiche che interessano il settore pubblico. Questo voto è un messaggio che i lavoratori hanno voluto recapitare anche alla classe politica lucana per rivendicare con la forza della democrazia e gli strumenti della partecipazione un ruolo attivo delle organizzazioni sindacali nelle istituzioni e nella definizione degli indirizzi delle politiche pubbliche. I nostri politici devono comprendere che senza il coinvolgimento attivo e propositivo del sindacato – conclude Bollettino – la nostra regione non potrà esprimere il suo potenziale e non potrà mettere a frutto il talento e le competenze di chi opera nella pubblica amministrazione al servizio dei cittadini”.