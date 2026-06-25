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Bloccato il traffico, ora, sulla Basentana per caduta alberi (aggiornamento)

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Ci segnalano in diretta (ora alle 16,45) automobilisti che sono incolonnati da qualche ora sulla Basentana, nel tratto compreso tra Salandra e Ferrandina, sembra per caduta alberi sulla carreggiata. Il tutto a seguito di un fortissimo temporale che avrebbe colpito l’area. Appena sapremo altro vi aggiorneremo.

====AGGIORNAMENTO – Ore- 17,10 =====

Da notizie acquisite informalmente dalla Polizia stradale (e confermateci anche da automobilisti sul posto) il traffico seppure lentamente è ripreso in direzione Potenza. E compatibilmente con i tempi necessari a rimuovere gli alberi che sarebbero stati abbattuti da una tromba d’aria si procederà alla riapertura totale dell’arteria quanto prima.

 

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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