giovedì, 28 Agosto , 2025
Cronaca

Bloccati in ascensore . Mamma tranquilla, arrivano i Vigili del Fuoco

Franco Martina
Restare bloccati in ascensore non è di certo una bella esperienza. Il panico potrebbe prendere il sopravvento perché non si sa quanto tempo occorrerà per tornare alla normalità. Occorre autocontrollo e aver pazienza, magari rassicurando chi si fa prendere dalla tensione.Ed è quello che ha fatto un bimbo di Nova Siri nei confronti di sua madre, in attesa che arrivassero in soccorsi i suoi eroi…i vigili del Fuoco.

*Matera, 28 agosto 2025
I Vigili del Fuoco di Matera soccorrono madre e figlio rimasti bloccati in ascensore*
Questa mattina, intorno alle ore 8:45, i Vigili del Fuoco del Comando di
Matera, del distaccamento di Policoro, sono intervenuti a Nova Siri, per liberare una donna e il suo bambino rimasti bloccati all’interno di un ascensore.
L’operazione di soccorso, avvenuta in tempi rapidi, ha permesso di mettere in sicurezza la madre e il piccolo Vincenzo, di tre anni.
Durante le operazioni di soccorso, è stato il coraggio del bambino a colpire la sua mamma: pur in una situazione di disagio, l’ha tranquillizzata dicendole che non c’era nulla da temere, poiché i suoi “eroi preferiti”, così ci ha definiti Vincenzo, avrebbero fatto presto a liberarli.
Grazie alla professionalità e alla prontezza dei Vigili del Fuoco, l’intervento si è concluso senza conseguenze e con un sorriso, per le due persone coinvolte.

