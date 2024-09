Bitonto: SETT ‘Il Cinema non lontano da qui’. In mostra le foto di ROBERTO MONTANARI

SETT ‘Il Cinema non lontano da qui’ è la mostra fotografica di Roberto Montanari, fotografo materano vero e proprio “paparazzo” delle produzioni che scelgono il territorio lucano e la vicina Puglia per ambientare i loro film.

La mostra è allestita negli spazi del Torrione Angioino a Bitonto, fino al 14 settembre 2024 e consiste in un progetto curato dallo stesso autore in collaborazione con MIP (Matera International Photography ) e ATI Welcome Basilicata, ideato da Giuseppe Barberio – Phibrilla – .

Dopo il successo di visitatori e di critica registrato lo scorso anno a Matera, gli scatti sono inseriti all’interno dell’undicesima edizione di “Bitonto dentro e fuori le mura” rassegna d’arte e poesia organizzata dall’Associazione Culturale bitontina ‘Mò Heart’ guidata dall’instancabile poeta pittore Damiano Bove con il patrocinio del Comune di Bitonto e la partnership della testata giornalistica ‘da Bitonto’.

SETT ‘Il Cinema non Lontano da qui’ raccoglie circa cinquanta fotografie, realizzate da Roberto Montanari, che raccontano le grandi produzioni cinematografiche dal 2015 al 2024 che hanno scelto come location i Sassi di Matera, da Ben Hur a No Time To Die passando per La fiction televisiva Imma Tataranni e ancora cinema con Wonder Woman, Mary Magdalene, Without Blood, Pins &Needles(The Book of Clarence), Project 62 (bollywood)

SETT ‘Il Cinema non Lontano da qui’ fa seguito alle già fortunate esibizioni di ‘James Bond fra i Sassi’ e SETT ‘Reportage del Cinema a Matera’ dello stesso fotografo.

Gli scatti fotografici in mostra negli splendidi ambienti recuperati del Torrione Angioino di Bitonto, sono un documento irripetibile della storia del cinema alle nostre latitudini, e realizzate al di fuori dei set di ripresa, rivelano aspetti inediti e trucchi cinematografici sconosciuti ai non addetti.

