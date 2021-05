AGGIORNAMENTO: “La mail indicata come “inesistente” non era quella riportata correttamente nei documenti ufficiali di ASM ed Ordine dei medici. L’equivoco è nato dall’indicazione di un secondo indirizzo citato nell’allegato 4 del protocollo di arruolamento. Chiedo scusa per l’allarme sollevato.” E’ quanto ci è stato comunicato poco fa dal dottor Bitetti in merito alla nota inviata in precedenza.

***************************************

“Terapia con anticorpi monoclonali a rischio a Matera per colpa di una mail inesistente” è quanto paventa Erasmo Bitetti -presidente SIMG Matera nella nota che pubblichiamo a seguire:

“Era già successo a Potenza, nella prima fase della pandemia, che alcune richieste di tampone inviate dai medici di famiglia rimanessero inevase per l’esistenza di due mail aziendali, una sola delle quali monitorata.

Si corre ora lo stesso rischio a Matera perché la mail aziendale che ASM ed Ordine dei Medici hanno comunicato ai medici di medicina generale quale mezzo per la segnalazione dei pazienti da trattare con anticorpi monoclonali risulta inesistente!

La lettera a firma congiunta dei Presidenti degli Ordini dei Medici di Matera e Potenza e del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale di Malattie Infettive, ricevuta lo scorso 30 aprile, lascia intendere che ad oggi nessun paziente sia stato ancora segnalato dai medici curanti.

Da parte nostra decliniamo ogni responsabilità se il problema fosse legato, come temiamo, ad un inescusabile errore di comunicazione istituzionale.

Non senza fatica abbiamo cercato quale fosse l’indirizzo mail corretto che abbiamo finalmente trovato a pagina 3 dell’allegato 4 di ben cinque documenti riportati nella home page dell’Ordine dei Medici di Matera.

Per la cronaca le segnalazioni andranno inviate a: monoclonalicovidmt@gmail.com mentre ai medici era stato indicato l’indirizzo ….matera@gmail.com