La Basilicata perde costantemente residenti ( le statistiche sono un dato certo) e la cosa per quella filiera virtuosa del turismo sostenibile, fatto di aria buona, spazi liberi, inquinamento ridotto all’osso e cibi genuini non può che fare piacere. Partecipare , come accade da anni, alla Borsa del turismo di Milano (e non solo) non può che fare piacere. Ma il ritorno in termini di presenze, arrivi e introiti quale è ? A chiederlo e Vincenzo Maida, animatore del Centro Studi jonico ”Drus” che con dati, riflessioni e considerazione pone domande semplici e diretti, all’insegna del vecchio adagio ” L’impresa vale la spesa?”. Proposte, foto ricordo, pacche sulle spalle. Ma la strategia è quella giusta o servono correttivi al timone, prima di tutto, per verificare se i ritorni sono quelli sperati. Ci sono aree forti, altre dimenticate e altre che sono nel limbo, perchè senza lavoro di rete – svolto con professionalità e programmazione- si resta al palo. E diventa fumo negli occhi. Occorre concretezza, perchè l’industria delle vacanze richiede competenza e professionalità per qualificare, diversificare e rendere competiva l’offerta. Riflessioni d’obbligo e, comunque, Bit Bit Hurrà



LA BASILICATA ALLA BIT DI MILANO

La partecipazione della Basilicata alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del

Turismo), tramite l’APT, diversi comuni e le massime rappresentanze regionali,

merita qualche riflessione.

La partecipazione alla BIT è stata annunciata con squilli di tromba, invece è stata

ignorata, oppure è passata sotto silenzio, la notizia di tre giorni addietro di una

indagine dell’ISTAT che ha evidenziato il caso della Basilicata come seconda regione

per perdita di cittadini. Potenza perde quasi il 10 % ed è una delle nove province

sulle 34 del Mezzogiorno (38 il totale), che presentano un calo della popolazione

superiore alla media nazionale.

Dal 2011 la nostra regione ha perso circa 25.000 abitanti. Una cifra approssimativa

per difetto, dal momento che sono tanti i lucani che, pur emigrando, per varie ragioni

conservano la residenza nel loro luogo di origine.

Mentre nella fase post unitaria e negli anni Sessanta ad andare via verso le americhe

prima e la Germania, la Svizzera e il Nord dell’Italia dopo erano soprattutto le

braccia, oggi emigrano i cervelli e quindi il fenomeno è più grave perché ci

impoverisce ancora di più e riduce le speranze di una rinascita.

Secondo i dati dell’AGENAS (agenzia nazionale sui servizi sanitari) un lucano su

quattro va a curarsi fuori regione, spesso da professionisti lucani o meridionali e la

spesa per la mobilità passiva ogni anno oscilla tra cinquanta e cento milioni di euro.

Arriva a 300 milioni di euro in Calabria, l’unica regione messa peggio di noi. Va

altresì aggiunto che la popolazione invecchia e non è necessario essere esperti per

capire che questo fenomeno ha conseguenze negative per l’intera economia regionale.

Scriveva Voltaire, che per conoscere lo stato di salute di una comunità, bisogna

analizzare i suoi dati demografici che oggi sono problematici in tutta Italia,

drammatici al Sud e tragici in Basilicata.

Oltre a questi dati negativi va aggiunto che si registra un aumento del lavoro precario

che non incoraggia e facilita la creazione di nuovi nuclei familiari e la tranquillità di

mettere al mondo altri bipedi.

Un crollo delle nascite si è registrato persino nel 2021, cioè quando dopo il lockdown

duro del 2020, si presumeva un aumento, se non altro per motivi “logistici”.

Interpellate, alcune coppie di giovani, hanno risposto che mettere al mondo un figlio

ormai ha costi insostenibili per chi non ha la sicurezza di un reddito fisso.

Un ultimo elemento che va aggiunto, è quello relativo alla qualità della pubblica

amministrazione in generale e ai servizi sanitari in particolare, dal momento che più

del sessanta per cento della spesa regionale è assorbita da questo settore.

Tutto l’apparato pubblico, negli anni è stato costruito secondo logiche clientelari,

avendo un unico obiettivo: la crescita e il consolidamento del consenso da parte di un

sistema che è durato qualche decennio e che, dopo un’apparente eclissi, potrebbe

riproporsi. Lo scandalo che ha investito il mondo sanitario in tema di assunzioni, è

sola la punta di un iceberg. Merito, qualità, competenze, professionalità, preparazione

sono state una variabile indipendente: se c’erano e quando c’erano, erano un di più

non richiesto, contava l’appartenenza. È sufficiente farsi un giro per gli uffici

pubblici per verificare quanto tale affermazione è tristemente vera. Non è un caso se

negli ultimi tempi, spesso si è dovuto ricorrere a professionisti di fuori regione per la

direzione di enti importanti.



La partecipazione alla BIT di Milano è un fatto positivo importante, ma non è il

primo anno che vi partecipiamo.

Nel 2020 il presidente della Giunta Regionale Vito Bardi dichiarò che: “La Basilicata

ha potenzialità inespresse e realtà poco note, che meritano di essere conosciute e

apprezzate. Il turismo è lo strumento fondamentale per veicolare l’immagine della

regione negli scenari nazionali e internazionali”.

Gli fece eco l’allora assessore Gianni Rosa: “Ho partecipato alla BIT nella

convinzione che la Basilicata debba mettere in campo una politica di promozione del

turismo, che sappia unire tutte le sue particolarità, a cominciare dalle bellezze

culturali, fino all’agricoltura e ai parchi”.

Quest’anno abbiamo appreso, grazie alla lectio magistralis dell’illustre prof. Morelli,

che: “La Basilicata è una terra che rigenera corpo e mente”. A patto, è stato aggiunto,

che non si faccia una vacanza sedentaria. Trekking, natura, bicicletta possono avere

un effetto benefico per la nostra salute. Forse ci saremmo arrivati a capirlo anche da

soli.

Il 2019 è stato l’anno di Matera capitale europea della cultura. É stata un’esperienza

senz’altro valida, con risultati eccellenti, che ha proiettato la città dei Sassi in una

dimensione internazionale. Abbiamo fatto tesoro dell’eredità di Matera 2019,

affinché non esaurisca i suoi effetti e anche degli errori commessi? Abbiamo la

consapevolezza che non basta farsi conoscere, ma servono politiche strutturali per

invertire la tendenza al decadimento e che nella migliore delle ipotesi il turismo

mordi e fuggi serve a ben poco?

Per concludere, al di là dei proclami, per quest’anno e per gli anni precedenti di

partecipazione alla BIT di Milano, che ovviamente ha dei costi, è possibile sapere,

con dati concreti, cos’hanno prodotto tali partecipazioni? È stato mai fatto un bilancio

post, un monitoraggio delle effettive ricadute? Speriamo di sbagliarci, ma non ci

risulta.

VINCENZO MAIDA

CENTRO STUDI JONICO “DRUS”