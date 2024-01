Bit bit hurrà. Ma la Basilicata ci porterà la sua antica anima?

Se quanto seminato con ‘’roots’’ il turismo delle radici, che l’Apt di Basilicata ha messo a dimora lo scorso con eventi di rilievo, come quello svoltosi a Matera, e allora alla Borsa internazionale del turismo di Milano dovremmo vedere le fioriture di quel progetto. Dalle buone intenzioni ai fatti ce ne passa e dipende tanto dai contenuti e dalla qualità dell’offerta, che spetta in primis al territorio, agli operatori del settore e al lavoro di rete con altri soggetti, depositari di tecniche e saperi della tradizione. Così poter insegnare come lavorare gli impasti di farina per produrre fusilli e cavatelli,tessere l’ordito a telai e tomboli, modellare creta, legno, forgiare il tufo, intrecciare arbusti e altri filamenti vegetali per farne cesti può essere uno dei tanti aspetti per accrescere l’interesse verso il turismo delle radici. Antonio Serravezza, che cita Honorè de Balzac, ricorda questa opportunità alla vigilia della conferenza stampa che il direttore dell’Apt Antonio Nicoletti terrà a Potenza, con l’assessore regionale Alessandro Galella in vista della Bit. Una offerta da non trascurare, tenendo conto dei tanti ‘’maestri’’ artigiani di vari settori, che non sono riusciti, per tanti motivi, a trasferire saperi e tecniche alle giovani generazioni. A causa di uno spopolamento che continua e dell’assenza di percorsi di rete, che possano salvare quanto è rimasto.E su questo, lo diciamo agli opportunisti di innovazione, digitalizzazioni a 3D e di implementazioni da intelligenze artificiali e artificiose, fino agli anglicismi di maniera, servono la creatività e la manualità di quanti hanno lavorato con l’anima nella nostra Basilicata.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Il territorio e’ una trama di luoghi di spazi segnati che portano le tracce del tempo lungo della storia, del relazionarsi umano all’elemento naturale, connessi tra loro da vicende sociali, economiche, politiche, da storie, memorie e discorsi, da fattori ambientali. Le parole, che non sono mai neutre, ne fanno anche racconti, a tal proposito Balzac diceva di Parigi, appunto, come della città dei centomila romanzi. Contenuti e modi del dire esprimono ma anche nascondono, confermano, rafforzano, legittimano, aprono scenari, suggeriscono nessi, e altri ne occultano. Oggi si parla con insistenza di economie a traino culturale e, in fondo, è una bella novità che in campo economico si metta in primo piano il valore della cultura, incentivando anche iniziative d’impresa dedicate. Ma si deve essere accorti al pericolo che, nel funzionalizzare la cultura al mercato, se ne prosciughino le sorgenti vitali e si inneschino meccanismi di svuotamento. Tra i suoi benefici effetti c’è poi la capacità di contribuire all’innovazione, in tutti campi. Le diverse scienze e la letteratura, il teatro con i suoi spettacoli dal vivo, il cinema, la musica, la pittura e la scultura nelle loro più diverse forme, la coltivazione della memoria collettiva dei saperi e delle pratiche anche materiali, sono il tornio, il telaio,

Fra una settimana la Basilicata si presenterà sul palcoscenico importantissimo del BIT di Milano saprà essere all’altezza, verso altre regioni competitors, ad attirare l’attenzione dei grandi buyers internazionali? Nuovi progetti, nuove prospettive per il nostro territorio?