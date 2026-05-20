Bimbo senza mensa scolastica.Avvocato famiglia notifica diffida al Comune di Matera

La storia è arcinota e ne avevamo parlato la scorsa settimana nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/matera-negato-il-diritto-alla-mensa-ad-un-bimbo-disabile-comune-e-scuola-chiariscono-ma-qualche-aggiustamento-servirebbe/ con la precisazione del Comune di Matera su come erano andate le cose. La famiglia è andata avanti e, assistita dall’avvocato Angela Maria Bitonti, ha denunciato l’illegittimità dell’atto, perchè-in sintesi- il bambino era stato escluso dal pranzo scolastica per morosità e senza preavviso. Si poteva evitare? Una telefonata, una comunicazione di posta elettronica o una voce metallica come accade per le ricariche telefonico, quando il credito è insufficiente…



IL COMUNICATO STAMPA

MATERA – BAMBINO ALLONTANATO DALLA MENSA SCOLASTICA PER MOROSITA’: L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA DIFFIDA IL COMUNE

Un bambino di sei anni è stato escluso dal pranzo scolastico senza alcun preavviso. L’Avvocato Angela Maria Bitonti del foro di Matera denuncia l’illegittimità dell’atto: «È inaccettabile sanzionare i minori per le questioni economiche che riguardano i genitori. Pronti alle vie legali».

Un bambino di sei anni, alunno di un Istituto Comprensivo di Matera, è stato allontanato dalla scuola e lasciato senza pranzo a causa del saldo insufficiente sul “borsellino elettronico”. La madre è stata costretta a lasciare d’urgenza il posto di lavoro per correre a recuperare il figlio, trovandolo al suo arrivo profondamente scosso e umiliato per l’accaduto.

L’Avvocato Bitonti ha preso fermamente posizione inviando una formale diffida al Comune di Matera per denunciare la totale illegittimità dell’episodio. Il legale evidenzia come la condotta violi lo stesso regolamento comunale, che prevede la sospensione del servizio solo dopo l’invio di un secondo SMS di preavviso, comunicazione, peraltro, mai ricevuta dalla famiglia.

Viene precisato, altresì, come la mensa non sia un semplice servizio a pagamento, ma una parte integrante del percorso educativo e fondamentale per l’inclusione sociale dei bambini. Secondo l’Avvocato Bitonti, isolare un bambino così piccolo e privarlo del pasto costituisce una sanzione impropria che finisce per colpire il minore anziché il genitore.

Il Comune possiede tutti gli strumenti ordinari per recuperare i propri crediti e non può calpestare i diritti fondamentali quali il diritto all’istruzione, alla salute, alla non discriminazione ella dignità per mere ragioni finanziarie. Con l’atto di diffida, il legale chiede un cambio immediato delle procedure organizzative affinché nessun altro bambino debba subire un simile trauma. La famiglia si dice pronta ad adire le vie legali per il risarcimento dei danni patiti dal minore.