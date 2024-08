Bimbi di San Mauro Forte, Accettura e Salandra al Torneo Giovanile della Collina Materana

Deve essere stata una giornata particolarmente divertente, quella vissuta dai bambini delle comunitΓ di San Mauro Forte, Accettura e Salandra che, il 31 Luglio scorso, si sono confrontati nella 1Βͺ edizione del Torneo Giovanile della Collina Materana, organizzato dall’A.S.D. Nuova San Mauro Forte in collaborazione con A.S. Accettura G. Colucci e CMB Futsal Team Salandra.Β Durante l’evento, svoltosi presso il campo sportivo comunale del “paese del Campanaccio“, sono state disputate 4 partite di calcio a 5 che hanno visto impegnati piccoli atleti di differenti fasce d’etΓ : (ore 19.00-20.00 bambine e bambini nati negli anni 2017-2018;Β ore 20.00-21.00 i nati negli anni 2015-2016; ore 21.00-22.00 i nati negli anni 2013-2014; ore 22.00-23.00 i nati negli anni 2011-2012).Β Ciascuna delle squadra che hanno disputato le varie partite erano composteΒ da bambine e bambini provenienti da ognuno dei tre comuni partecipanti, che ha favorito una positiva e significativa esperienza di scambio, condivisione e confronto.Β Una modalitΓ sicuramente positiva per lo stare insieme anche con i genitori e le famiglie, accorsi a seguire i loro piccoli calciatori.Β Un torneo che sembra aver segnato un’ottima esperienza di aggregazione, continuata anche al termine di ciascuna partita, quando i bambini hanno avuto modo di continuare a socializzare e divertirsi con i gadgets ricevuti e durante la cena a base di pizza preparata dalle sapienti mani del maestro pizzaiolo Leonardo Palermo.

