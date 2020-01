Soluzione trovata in tempi stretti per le otto classi di Matera della scuola primaria ” Francesco Saverio Nitti” del rione Serra Venerdi”, che potranno riprendere le lezioni dal 13 gennaio presso la scuola ” Guglielmo Marconi” del rione Piccianello dotata di diversi requisiti per l’attività didattica e il servizio mensa. Qui concluderanno l’anno scolastico, come riporta nella nota l’assessore alla Pubbica Istruzione, Marilena Antonicelli. Da settembre allo studio un’altra soluzione. Bene. Un po’ di pazienza.

Primaria Nitti, gli alunni riprenderanno le lezioni nelle aule della Scuola Marconi

Lo rende noto l’assessore alla Scuola, Marilena Antonicelli, che aggiunge: “Da settembre 2020 le attività didattiche riprenderanno in un edificio comunale già individuato e su cui si stanno effettuando le verifiche tecniche per progettare un adeguamento. Si tratta di una sistemazione transitoria, in attesa che venga realizzato il nuovo immobile scolastico che sarà la sede definitiva sia della Primaria Nitti che della Media Torraca. Abbiamo lavorato – conclude Antonicelli – per trovare la soluzione migliore per ridurre al minimo i disagi degli alunni e delle loro famiglie e nel contempo per permettere la programmazione delle attività della scuola previste per il prossimo anno scolastico”.