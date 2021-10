Si è conclusa ancora una volta con successo e tanta sensibilità la due giorni di salute, sport, solidarietà e cultura per la lotta ai tumori del seno organizzata dalla Komen Italia nella città di Matera ma per chi lo volesse è sempre attiva la campagna di sostegno (Per donazioni e iscrizioni: www.raceforthecure.itwww.komen.it).

Ad ogni modo sono ad oggi oltre 1.600 i sostenitori della terza edizione della Race for the Cure di Matera. La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia è tornata in presenza per contrastare gli allarmanti ritardi creati dall’emergenza sanitaria dopo le limitazioni dovute alla pandemia, anche se in una modalità diversa nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Finalmente dopo un anno in cui abbiamo corso solo virtualmente siamo di nuovo qui insieme per sostenere la lotta ai tumori del seno – dice il Prof. Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia.

È importante ritrovarsi e dare un segnale di ripartenza.”

Molti dei sostenitori hanno partecipato apasseggiate in rosa, laboratori e iniziative che hanno contaminato la città di prevenzione, coinvolgendo anche le scolaresche della città che nella giornata di lunedì 18 ottobre hanno vissuto il Villaggio della Salute con giochi e approfondimenti sui corretti stili di vita, in particolare sull’alimentazione e l’attività sportiva. Sono oltre 120 gli studenti delle scuole medie e superiori che hanno animato l’area di Piazza della Visitazione, inaugurando percorsi di approfondimento, attraverso gli appositi programmi predisposti per le scuole da Komen Italia, che proseguiranno nei prossimi mesi coinvolgendo attivamente gli Istituti della città nella diffusione delle buone pratiche di sensibilizzazione e prevenzione primaria.

Gli iscritti alla Race 2021 hanno avuto la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Nazionale di Matera, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura per rafforzare la sinergia tra i due ambiti e il binomio cura e cultura che Komen Italia coltiva da anni.

Grande successo anche per il Villaggio della Salute e le 3 Unità Mobili della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile della Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che hanno offerto gratuitamente 240 esami di diagnosi precocegrazie al sostegno e supporto dei medici volontari del Comitato Basilicata. Mammografie, Visite senologiche, Visite Ginecologiche, Consulenze Nutrizionali e Genetiche sono state offerte nelle giornate di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, grazie alla collaborazione con Ferrovie Appulo Lucane, nel piazzale antistante la Stazione Matera Centrale in Piazza della Visitazione.

Corale la partecipazione, che si protrarrà per tutto il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori del seno, dell’intera comunità lucana, che con l’iscrizione alla Race for the Cure 2021 sta continuando ad organizzare eventi e passeggiate in rosa a favore di Komen Italia: Armento, Ferrandina,Tricarico, Grassano, Irsina, San Chirico Nuovo , Montescaglioso, Nova Siri, Terranova del Pollinosono alcuni dei comuni che, attraverso volontari e reti di associazioni, in collaborazione con le amministrazioni locali, hanno raccolto l’invito del Comitato Basilicata di Komen Italia e organizzato eventi e testimonianze per rilanciare la prevenzione.

Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno animato il Villaggio della Salute nelle due giornate con impegno e dedizione, in particolare ai medici e ai tanti volontari dell’Associazione “Volontari Open Culture 2019”, che hanno consentito di raggiungere un importante risultato a beneficio dell’intera comunità.

Oltre alle Race di Bologna (24-26 settembre), Brescia (3 ottobre) e Roma (7-10 ottobre), Bari (15-16 ottobre) e Matera (17-18 ottobre), sono in programma le prossime tappe a Pescara (23-24 ottobre) e Napoli (6-7 novembre).

PARTNER

Organizzata dalla Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio delle principali istituzioni, la Race di Materaè stata patrocinata dalla Regione Basilicata, dal Comune di Matera, dalla Commissione Pari Opportunità, dalla Fondazione Matera 2019, Apt Basilicata.

La Race for the Cure è resa possibile dalla preziosa collaborazione di centinaia di volontari e grazie al generoso sostegno di partner come Johnson & Johnson, Aveeno e Biafin Partner delle Donne in Rosa, Pfizer, Fondazione Johnson & Johnson, Ferrovie Appulo Lucane, CNA e tantissime altre aziende amiche.

Grazie anche a tutti i volti noti della tv, dello sport, della cultura e le testate giornalistiche che hanno promosso la Race e che per tutto il mese di ottobre indosseranno il Ribbon Rosa di Komen Italia. In particolare ringraziamo il media partner TRM Network, la RAI, Sky, La7, l’Agenzia Dire, il Messaggero, Leggo, Scii, Grandi Stazioni Retail, Luiss Guido Carli, Waymedia e tutte le testate che hanno contribuito a diffondere il messaggio di Komen Italia.