Bilancio di previsione 2026: trasporto gratuito per studenti e rafforzamento della Protezione civile

In merito alla seduta del Consiglio comunale di Matera del 30 dicembre, dedicata alla discussione e all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, i gruppi consiliari dei Socialisti, +Matera, Basilicata Casa Comune e della lista civica Periferie per Matera -su cui i relativi consiglieri si sono astenuti. cin una nota “esprimono apprezzamento per l’accoglimento di importanti proposte emendative volte a garantire il trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti materani e a potenziare il sistema di Protezione civile. In particolare, si sottolinea l’elevato livello del dibattito consiliare che, in un clima pacato e costruttivo, ha consentito di praticare un confronto reale tra maggioranza e opposizione, giungendo a intese su provvedimenti concreti a beneficio della città. Tra questi, assume particolare rilievo lo stanziamento di risorse economiche finalizzate ad assicurare l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico urbano per tutti i ragazzi materani di età inferiore ai 19 anni. Determinante, nello sviluppare l’idea, è stata anche l’esperienza maturata in ambito scolastico ed educativo da parte di alcuni dei sottoscrittori. In particolare, la partecipazione di alcuni alunni a progetti promossi dalla CTE, come Kids Go Green, finalizzati al monitoraggio delle abitudini di mobilità casa–scuola. Dopo un breve percorso di formazione, educazione e sensibilizzazione, molti studenti, insieme alle loro famiglie, hanno iniziato ad adottare modalità di spostamento più sostenibili, come l’utilizzo dei punti di raccolta e dei mezzi di trasporto pubblico di linea, favorendo al contempo socializzazione e partecipazione. Proprio per inquadrare correttamente la misura all’interno di una strategia più ampia di mobilità sostenibile, l’iniziativa dovrà essere accompagnata dall’attivazione della piattaforma di supporto ai mobility manager scolastici, attraverso la quale studenti, famiglie e insegnanti potranno pianificare gli spostamenti, promuovere la condivisione dei percorsi, il possibile adeguamento di orari e linee bus e l’utilizzo di strumenti di mobilità dolce, come il piedibus. Analogo apprezzamento viene espresso per l’incremento delle risorse destinate alla Protezione civile, ritenuto necessario per rafforzare la capacità di risposta del territorio di fronte a criticità sempre più frequenti, come la scarsità delle risorse idriche e gli eventi climatici estremi. Un segnale importante anche per le centinaia di volontari che quotidianamente operano a tutela della comunità. L’accoglimento di questi emendamenti all’interno del bilancio – atto fondamentale per una comunità – rappresenta un risultato concreto e tangibile della volontà di ascolto e confronto delle forze civiche e politiche presenti in Consiglio comunale, soprattutto in relazione alle grandi scelte sul futuro della città. Ora sarà fondamentale dare rapida attuazione alle misure previste. Per questo si auspica la prosecuzione del dialogo tra le forze politiche consiliari e, alla luce della capacità di ascolto dimostrata dal Sindaco e dalla maggioranza, oltre che la disponibilità data dalla minoranza, i firmatari si dichiarano cautamente ottimisti rispetto al percorso futuro intrapreso dalla città di Matera.”

