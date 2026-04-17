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Cronaca

“Bikers per la Vita”: il 1° maggio 2026 a Bernalda la IV edizione.

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

Con la bella stagione tornano le iniziative all’aperto come, in questo caso, quelle sulle due ruote organizzata dal Comune di Bernalda “Bikers per la Vita” che unisce motori, solidarietà e inclusione.
L’evento è previsto per il prossimo 1° Maggio e oltre Comune è realizzato con il supporto di Associazione Viva, commercianti di Bernalda e Metaponto, ASI Settore Mototerapia, Ciclocar S.r.l. Matera, e l’Autofficina Cirigliano.
“Bikers per la Vita” nasce come realtà associativa con l’obiettivo di trasformare la passione per le moto in uno strumento concreto di solidarietà. Negli anni, l’associazione si è distinta per l’impegno in iniziative sociali e benefiche, promuovendo inclusione, sensibilizzazione e supporto a progetti rivolti alla comunità, con particolare attenzione alle persone più fragili. Attraverso eventi, motoraduni e attività sul territorio, il gruppo ha costruito una rete partecipata che unisce motociclisti, famiglie e istituzioni nel segno della condivisione e dell’aiuto reciproco.
La giornata prenderà il via alle ore 8:30 con la registrazione dei partecipanti al MotoTour presso Giasi Petroli a Bernalda. Alle 10:30 partirà il tour motociclistico che condurrà i bikers fino a Montescaglioso, dove è previsto l’arrivo alle ore 11:30 con saluti istituzionali, aperitivo di benvenuto e benedizione dei caschi, momento simbolico che sottolinea il valore della sicurezza e della comunità.
Dopo il rientro a Bernalda, previsto tra le 12:30 e le 13:30, i partecipanti al motogiro potranno usufruire del ristoro presso le strutture ricettive convenzionate tra le 13:30 e le 14:00.
Il contributo di partecipazione al motogiro è di 10 euro e comprende iscrizione, gadget, aperitivo, caffè e scorzetta; è riservato esclusivamente ai partecipanti del motogiro. L’evento è gratuito e aperto a tutti. Parte del ricavato sarà devoluto a progetti sociali, confermando la missione solidale dell’iniziativa.
Il pomeriggio entrerà nel vivo alle 15:30 con la cerimonia ufficiale di apertura del festival, presso Corso Umberto (angolo via Bradano). A presentare l’evento sarà la giornalista Cristina Longo, affiancata dai saluti istituzionali e da interventi di rilievo, tra cui quelli del Dott. Luca Nuzzo, che illustrerà i primi risultati di un progetto sulla psicomotricità sensoriale in moto, e del Prof. Vincenzo Sonnessa, con un focus su inclusione e sport.
Il programma proseguirà con un DJ set, il contest “Equilibrio Estremo” a numero chiuso, attività di intrattenimento per bambini e, in serata, concerti dal vivo con la Tribute Band Mango, Mirko Gisonte e la Ragnatela Folk Band.

Per informazioni: 339 68 41 620
Sito web: www.bikersperlavita.com

“Insieme per fare del bene” è il messaggio che accompagna anche quest’anno un evento capace di unire passione e responsabilità sociale.

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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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