Biglietto per accesso al Parco. Comunicate cosa si può fare…

Ne avevamo parlato già ieri https://giornalemio.it/cronaca/biglietteria-lungo-la-scalinata-per-il-percorso-sul-torrente-gravina/ dopo l’apertura del servizio di biglietteria di accesso, da Porta Pistola, nei rioni Sassi, per il percorso che dalla passarella (è il termine giusto) sul torrente Gravina conduce nel Parco della Murgia. Aspetti logistici a parte avevamo parlato di servizio in rodaggio. Antonio Serravezza, escursionista da Agna Le Piane e dintorni, sollecita informazioni integrative legate al pagamento del biglietto. Con il presidio della biglietteria, precisiamo, vengono fornite informazioni in tema di sicurezza per l’accesso al percorso, a cominciare dall’uso delle scarpe che in passato – a causa della superficialità degli escursionisti-hanno procurato incidenti e l’intervento dei vigili del fuoco.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Biglietto per visita del Parco della Murgia materana.

Sembra che ci sia un po’ di confusione riguardo alla biglietteria a Porta Pistola. La biglietteria in questione si riferisce a un punto di accesso al Parco della Murgia dai Sassi di Matera.

Il costo del biglietto solitamente copre l’accesso ai siti turistici e alle aree protette, come il Parco della Murgia, e potrebbe includere servizi come guide, assicurazione e manutenzione delle aree visitate. Tuttavia, senza informazioni specifiche sul biglietto in questione, è difficile dire esattamente cosa include.

Riguardo alla sicurezza del tragitto verso la Gravina, è probabile che le autorità locali stiano lavorando per migliorare la sicurezza e la manutenzione dei percorsi turistici, specialmente dopo incidenti o segnalazioni di problemi. Io personalmente,in passato, ho avuto un’esperienza negativa e ho preoccupazioni sulla sicurezza, dovremmo contattare il comune di Matera o le autorità turistiche locali per avere più informazioni?