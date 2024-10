Biglietto Bus anche con carta di credito e a prezzo unitario…

Ha preso il bus per un giorno, dopo aver raccolto la segnalazione di turisti statunitensi e australiani, e ha verificato sul campo la differenza del costo del biglietto se la si acquista sul mezzo o dal tabaccaio. Antonio Serravezza, cittadino materano, ma che ha il polso della situazione di come gira il mondo dove sono ”più avanti” di noi per senso pratico e gestione, avanza la richiesta. E in sintesi chiede che cittadini e turisti possano pagare con carta di credito, comprare il biglietto al costo di 80 centesimi anche nei rioni Sassi – dove questa possibilità non esiste- e di ‘equiparare’ il costo del ”titolo di viaggio” (come si chiama in gergo tecnico) sia che lo si acquisti dal tabaccaio, bar,edicola e via elencando che su mezzo : 80 centesimi ovunque. Giriamo la richiesta a quanti vorranno recepire queste innovazioni.



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

Siamo o non siamo la Capitale Europea della Cultura? Ci vantiamo sempre e ovunque che Matera è, sin dal 2019, una delle città turistiche più visitate in Italia? Arrivano ogni giorno migliaia di turisti italiani e stranieri da tutto il pianeta ma non riserviamo loro il massimo dell’accoglienza. Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni turisti provenienti dagli Stati Uniti e dall’Australia i quali si lamentavano che il servizio trasporto interno alla città è inaccessibile per loro o quanto meno con un costo dei biglietti inaccettabili. I biglietti acquistati per ogni corsa acquistati presso un giornalaio o tabacchino costano 80 centesimi mentre se gli acquisti sul mezzo pubblico tramite l’autista costano euro 1,50. Già questa differenza è inaccettabile perchè non potendo acquistare il biglietto presso un punto di vendita costa quasi il doppio. I punti per l’acquisto dei biglietti nei rioni Sassi sono inesistenti e gli stranieri trovano strano che una città internazionale non sia dotata di servizio pagamento delle corse urbane sui mezzi a mezzo bancomat o carta di credito. Io non lo sapevo e ho fatto la prova salendo sull’autobus da Agna per il centro e ho richiesto all’autista il biglietto di sola andata pagando un euro e cinquanta; al rientro ho acquistato presso una rivendita di tabacchi un biglietto per tornare a casa e ho pagato il biglietto ottanta centesimi. Sapete che io giro il mondo e sinceramente non mi ero mai posto questo problema perchè da anni, in qualsiasi città, il servizio biglietteria non esiste più. Questa estate in Romagna non ho mai avuto alcun problema sia sui mezzi pubblici su ruote che sui treni, infatti con il mio pos sul cellulare sono andato ovunque. In tutti i capoluoghi della regione Emilia Romagna e nelle più importanti aree urbane, è operativo il pagamento elettronico del biglietto sui bus con carta di credito o bancomat in modalità contactless. Una mini-rivoluzione digitale grazie ad un investimento al 50% tra la Regione e per il restante 50% dalle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico nelle varie aree del territorio regionale. Insomma Matera deve fare assolutamente un passo avanti sulla strada del miglioramento del servizio ai cittadini e dei turisti per metterci in linea con le realtà europee più avanzate. Per pagare con la propria carta di credito o il bancomat contactless è sufficiente accostare la Carta di credito o Bancomat al validatore e attendere pochi istanti per veder apparire sul display l’indicazione di avvenuto riconoscimento del titolo. La nuova modalità di pagamento è basata su accettazione con Carte di credito Visa/Mastercard e le carte di debito Maestro e VPay abilitate ai pagamenti contactless. In caso di cambio del bus non si rischia di pagare due o più volte, purché il viaggio si concluda entro 75 minuti dalla prima validazione: basta ricordarsi di passare la carta davanti al dispositivo ogni volta che si cambia mezzo e il sistema verificherà la validità temporale del biglietto acquistato e calcolerà in modo automatico l’importo da addebitare. Tutto facile basta volerlo e la nostra Amministrazione dare una mossa confrontandosi con la Regione e le aziende di trasporto per arrivare al più presto a questa tipo di soluzione.