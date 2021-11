Luca Prisco, amministratore di Matera Convention Bureau, l’aveva annunciato nel corso della conferenza stampa e ora c’è il disco verde per prenotarsi a una delle 14 date nella visita al Presepe Vivente che si svolgerà nel Sasso Caveoso.La modalità avviene sul web accedendo al portale www.presepematera.it . Orari, prezzi, modalità di accesso in sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid, e tutto quanto occorre sapere sull’evento sono riportati in dettaglio. Per eventuali delucidazioni ci sono anche dei contatti telefonici. Buon Natale e passa parola. Il presepe vivente, incentrato sul tema ” Speranza per il futuro” (Open future per i patiti di anglicismi) vi attende…

COMUNICATO: IL PRESEPE IN SICUREZZA

Apre le porte il prossimo 07 dicembre 2021 l’XI edizione del Presepe Vivente tra i Sassi di Matera, dal titolo “Hope for the Future”.

Il ricco calendario offre ai visitatori la possibilità di poter scegliere fra 13 date così suddivise:

7-8-10-11-12-18-19 dicembre 2021 e

01-02-06-07-08-09 gennaio 2022

Consultando il portale ufficiale dell’evento www.presepematera.it c’è la possibilità di acquistare direttamente online il biglietto poiché la prenotazione è obbligatoria con scelta sia della data che dell’orario disponibile poiché si accederà per fasce orarie contingentate.

Particolare attenzione è stata posta da parte dell’organizzazione al rispetto di tutte le normative anti Covid affinché sia un evento all’insegna della serenità ma soprattutto della sicurezza:

– Accesso consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione Verde, SUPER GREEN PASS valido per vaccinati o guariti

Covid, cosi come riportato nell’ultimo decreto approvato dal CDM il 24 novembre 2021

– Obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutto il percorso.

– Sarà affidato a steward autorizzati la procedura di ingresso e deflusso dei visitatori durante lo svolgimento dell’evento per

evitare eventuali assembramenti.

L’augurio è che in tanti scelgano di trascorrere le festività natalizie a Matera poiché la presenza di molteplici hotel e strutture ricettive presenti nei Sassi e non, con accessi autonomi e stanze indipendenti, favorisce la totale sicurezza del soggiorno stesso.

Inoltre non va dimenticato che la Regione Basilicata si colloca seconda in Italia per numero di vaccinati con un conseguente basso numero di contagi e scarsa pressione delle terapie intensive negli ospedali regionali.

Vi aspettiamo numerosi a Matera e al Presepe Vivente!

MATERA CONVENTION BUREAU

Il Presidente

Luca PRISCO