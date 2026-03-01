Biglietteria lungo la scalinata… per il percorso sul torrente Gravina

Per i turisti e i materani è stata un po’ una sorpresa, quella di trovare la biglietteria sotto la scalinata che da porta Pistola, a ridosso di largo Madonna delle Virtù nei rioni Sassi, conduce nel Parco della Murgia dopo aver attraversato la passerella in legno sul torrente Gravina. Tutto normale trattandosi un appalto di gestione più ampio affidato dall’Ente Parco della Murgia alla società Parco Sassi , come riportato in occasione della conferenza stampa dello scorso anno https://giornalemio.it/ambiente/gestione-turistica-murgia-timone-rodaggio-per-due-anni-parco-e-societa-al-lavoro/, con le modalità di accesso previste per residenti e turisti. Sarebbe stata opportuna una localizzazione della biglietteria nonché punto informativo al piano per una migliore logistica.Non sappiamo ufficialmente se Ente Parco, Comune e società ci abbiamo provato. Ma non sarebbe male rivedere quella ubicazione,meno precaria, e più consona a un servizio che dovrebbe essere meglio visibile e fruibile. C’è tempo per rimediare. Del resto siamo in una fase di rodaggio, anche per mettere a punto altri servizi di pubblica utilità.



I turisti, una buona presenza domenica 1 marzo, hanno segnalato la necessità di una fascia oraria più ampia per la fruizione dei bagni pubblici dislocati nei rioni Sassi . E poi la vecchia questione degli ascensori, a cominciare da quello di vico Commercio. Temi nell’agenda dell’Amministrazione comunale,anche in relazione all’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo che comincerà con la cerimonia inaugurale del 20 marzo.