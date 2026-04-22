Bigherati, Presidente III Commissione: sicurezza nei servizi sociali, al via un percorso strutturato dopo l’episodio di Matera

“L’episodio verificatosi nella giornata di ieri all’interno dei servizi territoriali del Comune di Matera merita attenzione soprattutto in situazioni come queste ed è doveroso evitare ogni forma di strumentalizzazione, mantenendo un approccio serio e responsabile, all’altezza del ruolo delle istituzioni.” E’ quanto dichiara il consigliere comunale Marco Bigherati in unanota che così prosegue:”A nome della III Commissione Consiliare Permanente – Politiche Sociali, Accessibilità e Inclusione – esprimo vicinanza alla professionista coinvolta e a tutti gli operatori che quotidianamente lavorano in contesti complessi, a stretto contatto con le fragilità sociali. Proprio per questo motivo, ritengo necessario affrontare il tema in maniera strutturata e non emergenziale.

Per tale ragione, nella prima settimana del mese di maggio sarà convocata una seduta della Commissione, con il coinvolgimento dei soggetti competenti, al fine di avviare un approfondimento serio sulle condizioni operative e sui livelli di sicurezza nei servizi sociali del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso concreto che consenta di rafforzare la tutela degli operatori, migliorare l’organizzazione degli spazi e definire strumenti e protocolli adeguati alla gestione delle situazioni più delicate. La sicurezza di chi opera nel sociale è parte integrante della qualità dei servizi che offriamo alla comunità. Su questo tema la Commissione intende lavorare con senso di responsabilità, senza polemiche, ma con la determinazione necessaria a individuare soluzioni efficaci e durature.”

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