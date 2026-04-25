Bigherati: “Nella Casa circondariale di Matera carenza di organici e detenuti oltre capienza”. Altro che decreti sicurezza.

Il consigliere comunale della Lega Marco Bigherati con una nota informa di aver “effettuato un sopralluogo presso la Casa Circondariale di Matera, alla presenza del Vicepresidente della Regione Basilicata Pasquale Pepe, nell’ambito di un’attività di verifica e monitoraggio delle condizioni operative della struttura. Il sopralluogo si è svolto in costante raccordo con la direzione dell’istituto e con il comandante del reparto di Polizia Penitenziaria, che hanno accompagnato la visita lungo le diverse articolazioni della struttura, consentendo una visione diretta delle condizioni operative e organizzative. Nel corso della visita, ampio spazio è stato dedicato al confronto con il personale della Polizia Penitenziaria, impegnato quotidianamente nella gestione e nella sicurezza dell’istituto insieme alle organizzazioni sindacali che ringrazio, al personale amministrativo, al garante regionale delle persone private della libertà personale, nonché al personale sanitario ed educativo.” Dalla visita -secondo quanto riportato a seguire nella nota- giunge conferma anche da parte di un esponente di un partito di governo di quali siano i veri problemi della giustizia da affrontare con maggiori risorse e meno “decreti sicurezza”, come abbiamo avuto modo di sottolineare recentemente in occasione dell’approvazione del 4 di questi in Parlamento. “Dal sopralluogo –scrive infatti Bigherati– emerge un quadro che richiede attenzione. La presenza di detenuti nettamente superiore alla capienza regolamentare determina una pressione costante sull’organizzazione interna e sulle attività quotidiane dell’istituto. A questo si aggiunge una dotazione organica della Polizia Penitenziaria non pienamente adeguata rispetto alle esigenze operative, con conseguente aumento dei carichi di lavoro e maggiore complessità nella gestione dei servizi. Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il tema dei flussi detentivi provenienti dalla vicina Puglia, che incidono sull’equilibrio complessivo della struttura e sulla capacità ricettiva dell’istituto, rendendo necessario un approfondimento a livello centrale. Le criticità riscontrate incidono anche sull’attività del personale sanitario ed educativo, impegnato a garantire continuità assistenziale e percorsi di cura e accompagnamento in un contesto sempre più complesso e con una domanda in costante crescita. Alla luce degli elementi emersi, Bigherati ha sottolineato la necessità di un approccio coordinato volto a migliorare le condizioni operative della struttura, attraverso il rafforzamento degli organici, una gestione più equilibrata dei flussi detentivi e il supporto alle attività sanitarie ed educative. L’attività di monitoraggio proseguirà nelle sedi istituzionali competenti, con l’obiettivo di favorire l’individuazione di soluzioni concrete e sostenibili. In chiusura, il consigliere ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal personale della struttura, con particolare riferimento alla Polizia Penitenziaria e al personale sanitario, che operano quotidianamente con professionalità e senso di responsabilità in un contesto complesso.”

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