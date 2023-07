Bienvenidos”ciclistas” Francesco y Luciano!

E con una temperatura da sole caliente, a 40 gradi e passa, agua y cervezas, acqua e birra, hanno corso a fiumi per l’arrivo dei nostri Luciano Loizzo e Francesco Fiorini, con due moto che in due superano i 120 anni con cilindrate, meccanica e design diversi. Così dallo sbarco a Barcellona la MotoGuzzi 235 Gt del 1960 e all’Aermacchi 350 del 1970 la voglia di riprendere la strada ha portato i due ”ciclistas” , così sono chiamati in spagnolo i motociclisti, li ha portati a Castelldans , un piccolo comune della Catalogna, dove era in corso una fiesta all’insegna del ”Salvem la Pagesia, defendem el mon rural” . E il loro passaggio improntato all’avventura e all’amicizia non è passato inosservato. Battimani e ” Buena suerte” verso la meta di Finisterre. Ma prima il meritato riposo e una lauta cena, prima della Buena Noche…e i saluti dal web.