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Cronaca

Bienvenidos a Matera alla Policia Nacional de Espana

Franco Martina
Di Franco Martina

Non è la prima volta che la Polizia di Stato di Matera ospita colleghi di altri Paesi, in questo caso spagnoli, per un utile scambio formativo di buone pratiche nell’espletamento dei servizi istituzionali. Era il 23 luglio del 2024 https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-di-pattuglia-la-policia-nacional-con-la-nostra-polizia-di-stato/. I colleghi spagnoli sono tornati e faranno servizio nella Città dei Sassi fino al 16 luglio.
IL COMUNICATO STAMPA
Diamo il benvenuto a Roberto e Josafat, della Polizia Nazionale Spagnola, che fino al 16 luglio affiancheranno i poliziotti della nostra Questura nel pattugliamento delle vie del centro cittadino.
Cittadini e turisti potranno contare su un servizio congiunto internazionale, disposto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e garantire un punto di riferimento anche ai numerosi visitatori stranieri presenti durante la stagione estiva.
Bienvenidos y buen servicio!

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