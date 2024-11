Bici e defibrillatori per l’Associazione Carabinieri di Matera

…Era già accaduto nelle scorse settimane con l’arrivo di un defibrillatore presso la sede dell’Associazione della Benemerita in Recinto XX Settembre e domani, sabato 30 novembre, quel gesto si ripeterà con l’aggiunta di una coppia di bici e di apparecchiature salvavita. L’appuntamento è presso l’auditorium della parrocchia San Pio X al rione Spine Bianche. L’associazione ne farà buon uso a servizio della comunità, che la vede impegnata periodicamente nelle attività di Protezione civile-

Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione Med.d’Oro v.m. Magg.R.Lazazzera

Recinto XX Settembre, 17 Matera

mail: matera@sezioni-anc.it

COMUNICATO STAMPA

“Matera, donate due bici elettriche e due defibrillatori a zainetto

alla Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Matera”

Si svolgerà sabato 30 novembre 2024 alle ore 17.30, presso Auditorium

Parrocchia San Pio X, in Via Francesco Petrarca, 3 – Rione Spine Bianche –

MATERA -, la consegna di due bici elettriche e due defibrillatori a zainetto,

donati dalla ORIZZONTI FUTURI ONLUS con sede in Roma, per opera del

Dott. Antonio La Ghezza, componente del Consiglio Direttivo Nazionale e

del delegato CONFASI e promotore della benefica iniziativa, Sig. Giovanni

Lippolis.

Si ringraziano di cuore gli organizzatori di questa iniziativa – Grazie a tanta

generosità la “Sezione di Matera” avrà a disposizione due bici elettriche

che saranno impiegate nelle svariate attività svolte dal Gruppo Volontari

di questa Sezione, costantemente impegnati per le strade della città, oltre

a due defibrillatori a zainetto, che potranno essere utilizzati in ogni

momento in caso di necessità