Impareggiabile ”Tonino” che nella cultura porta a porta ci crede dalla Prima Repubblica, pur di avvicinare alla lettura bambini, anziani, migranti, sopratutto nei piccoli centri della nostra Basilicata, laddove i servizi (e non solo sanitari) sono stati tagliati per mancanza di risorse, di utenze o perchè dall’altra parte c’è una classe dirigente di somari che non si informa o al massimo perde tempo nella dimensione virtuale e alienante dei social. Ma quando c’è da rimboccarsi le maniche e colmare le lacune vistose dell’informazione, dell’aggiornamento lui, il maestro Antonio Lacava da Ferrandina, tra gli eroi di tutti i giorni premiati dal presidente della Repubblica Sergio Laterza, si mette alla guida del suo motocarro ”Ape Piaggio” celeste che porta ancora l’emblema di ” Matera 2019” e raggiunge i luoghi remoti della Basilicata. Lo ha fatto anche domenica mattina, 30 gennaio, per sostenere l’azione di tanti materani per evitare la chiusura e attivare (ma in concreto) il rilancio della biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani”. Peccato che non gli abbiano concesso di entrare in piazza, davanti al Palazzo dell’Annunziata, dove erano i concittadini per la manifestazione promossa da Matera civica, l’associazione Amabili confini, Cgil, Cisl, Uil e tanti altri. Avrebbe offerto valore aggiunto alle problematiche delle piccole realtà, all’attenzione verso i piccoli che i libri di favole, di avventure, li sfogliano e leggono volentieri.



Del resto il suo motocarro continua a macinare chilometri a ”velocità di crociera” o quasi, sopravvissuto a Matera 2019 e con un obiettivo da portare avanti per i ragazzi, con docenti, presidi, amministratori locali.. In questo periodo e fino alla fine dell’anno sta raggiungendo le pluriclassi (un segno tangibile dello spopolamento dei nostri centri) in sette comuni della Val d’Agri e del Vulture Melfese, con il programma ” Regioni oltre il confine”. E quando arriva con la sua Ape, dopo aver percorso tanti chilometri, e aperto gli scaffali della biblioteca, è una festa con quegli occhietti curiosi che chiedono classici come ”Il piccolo Principe”, ”Cuore” o le avventure del simpatico topo ” Girolamo Stilton” o qualcosa sulla Shoah come ha fatto a Matera una bimba della scuola ”Nitti” del rione Serra Venerdi. Antonio ha libri per tutti e presta volentieri perchè la cultura raggiunga tutti.



E ne ha alcuni, particolari. Sono i ‘libri bianchi” scritti dai bambini, dal bordo colorato e dalle pagine ricolme di ricordi, impressioni, storie in bella calligrafia dei ragazzi. Li raccoglie da 13 anni e ogni racconto è una storia, un luogo, una pagina di vita felice o triste, che inducono a leggere o a commuoversi. Antonio ce ne racconta una, sofferta, a ridosso dell’ 8 marzo, festa della donna di qualche anno fa che porta ancora nel cuore. E il suo viaggia su tre ruote…quelle dei libri, che non hanno età e condizione sociale.