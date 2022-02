Lavori eseguiti, con tutta la dotazione di servizi del caso, ma continua a restare chiuso il cancello dell’ex asilo del rione Spine Bianche , indicato dal Bando periferie e dagli interventi del Comune di Matera, dalla ex giunta guidata dal sindaco Raffaello De Ruggieri all’attuale da Domenico Bennardi, a ospitare la biblioteca del giornalista e scrittore Leonardo Sacco. Un silenzio soporoso , intervallato dai tanti ” è questione di poco”, tra gli echi del 2021 della mostra di urbanistica dell’ Università di Basilicata alla Triennale di Milano e la disponibilità dell’Associazione ”Adriano Olivetti” ad attivare progetti e a curare quel sito, ribadito in diverse occasioni. Una situazione di attesa che lascia perplessi, visto il vincolo di destinazione d’uso degli spazi di una biblioteca tematica, legati al meridionalismo, all’urbanistica e all’architettura del dopoguerra e del ”laboratorio Matera”, che caratterizzò l’operato dell’ex direttore di Basilicata. Del resto siamo al rione Spine Bianche e la mano e la vis progettuale di Carlo Aymonino e altri si vede eccome. E quindi le scelte sono conseguenziali. A meno che non si voglia far coincidere l’apertura della Biblioteca ( e solo quella) con il ventennale dell’acquisizione, da parte della Regione Basilicata, del corposo archivio di Leonardo Sacco per la simbolica cifra di 1 euro. Ma che qualcuno lo dica, senza girarci intorno. A meno che…