Biblioteche? C’è anche quella del quartiere Lanera

Quanti hanno voglia di leggere e scegliere tra titoli, temi e autori diversi gli abitanti del quartiere Lanera, una delle realtà storiche nate con la legge speciale di risanamento dei rioni Sassi, hanno una opportunità concreta e gratuita per farlo. Ogni giovedì, dalle 16.30 alle 18.30 la biblioteca della scuola media ”Nicola Festa” sarà disponibile per i prestiti. E’ senz’altro una ottima iniziativa, che coinvolge bambini, adulti e anziani. Una ricchezza,fatta di confronto, inclusione e cultura e con la scuola punto di riferimento per i quartieri. Altro che hub e anglicismi vuoto a perdere, che contrassegnano progetti di cortissimo respiro.



Comunicato stampa

L’Associazione Quartiere Lanera, presente da vari anni nel Rione, svolge varie attività,

anche in collaborazione con altre associazioni locali ed Enti, finalizzate alla

promozione culturale e sociale degli abitanti.

Tra le tante iniziative, dallo scorso anno, grazie all’impegno dei suoi volontari e a

seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto con la Scuola Media “Nicola Festa”, apre

al pubblico settimanalmente la Biblioteca della stessa Scuola per promuovere la

lettura con varie attività rivolte a diverse fasce di età. Lo scopo è di tenere vivo un

presidio culturale per la partecipazione attiva di quanti vivono il quartiere, ancora più

importante ora che la nostra Biblioteca Provinciale vive una crisi di gestione così

critica!

Pertanto, si rende noto che la biblioteca della scuola media “Nicola Festa” è aperta

agli abitanti del quartiere ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.30 per prestito libri e per

tante altre iniziative che possono essere seguite sul nostro profilo Facebook.

Vi aspettiamo!

Matera, 4 marzo 2024

La Presidente

Rosalba Matera