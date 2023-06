Biblioteca Stigliani. SIleo convoca Aib in commissione. Ma servono fatti e con urgenza

Apprezzabile e da sostenere la presa di posizione della presidente della Quarta commissione, Dina SIleo ( Gruppo Misto) che ha espresso preoccupazione sulla situazione della biblioteca ”Tommaso Stigliani” di Matera, per la quale sollecita interventi urgenti. Convocherà l’Associazione italiana biblioteche per un contributo alla soluzione di un problema cronicizzato e per il quale finora non ci sono nè soldi in bilancio è nè tantomeno programmazione su una questione oggettiva, quella del personale, che è alla base dei rischi di chiusura. La Regione finora è rimasta in silenzio. Ieri l’intervento del sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Attendiamo che lo faccia anche la Provincia proprietaria dell’immobile e dell’ingente e notevole patrimonio librario. L’associazione ”Amici della Biblioteca” ha chiesto un incontro con il presidente della giunta Vito Bardi, per spiegare richieste già evidenziate in passato, ma che finora sono rimaste nel cassetto… Il 1 luglio, data a rischio chiusura, è a portata di scaffale dopo l’allarme lanciato nel corso della protesta di piazza del 27 giugno scorso.



Biblioteca Stigliani, Sileo: “In Commissione l’Associazione Italiana Biblioteche”

“Esprimo la mia profonda preoccupazione per la situazione critica che sta attraversando la Biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera”. Lo afferma in una nota la Presidente della Quarta Commissione Dina Sileo che continua: “La Biblioteca Stigliani è un patrimonio di inestimabile valore per la nostra comunità, un luogo di cultura e di studio che merita il nostro pieno sostegno. Già nel 2020, con il supporto del collega Acito, istituii un tavolo istituzionale attorno al quale si riunirono Regione, Provincia e Comune di Matera per affrontare, di concerto, la problematica relativa agli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile. La situazione attuale, che vede un progressivo deperimento delle risorse economiche e umane, è inaccettabile e richiede una soluzione urgente.

A tal fine, porterò la discussione in Commissione e convocherò nella prima data utile l’Associazione Italiana Biblioteche.

“È fondamentale – conclude Sileo – non solo superare l’attuale crisi, ma anche mettere in atto politiche strutturate e innovative che assicurino un futuro stabile e prospero alla Biblioteca”.