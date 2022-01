Domani lunedì 31 gennaio il provvedimento annunciato con un tweet dal presidente della giunta regionale, Vito Bardi, di destinare alla Biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” quello che le spetta (1.350.000 euro) per l’annualità 2021. Ma poi un tavolo permanente non solo per il protocollo d’intesa o accordo di programma con Regione, Provincia, Comune in primis per attivare un rilancio, in attesa del lungo percorso (diciamola tutta) perchè possa entrare nella rete delle ”Biblioteche nazionali”. Ma per questo occorrono progetti elaborati in loco, partendo dalla emergenza della pianta organica ( sono rimasti in 13 e manca il bibliotecario) dalle professionalità da individuare e dalle funzioni e servizi da riattivare o attivare, avendo ben chiaro che si parte da una dotazione libraria e documentale davvero unica: la seconda al Sud dopo quella di Napoli e con tante perle che gli appassionati conoscono bene. Per questo serve concretezza in un disegno di città, che ancora non vediamo. In questo contesto di cosa da fare va accolto e sostenuto il confronto avviato in piazza Vittorio Veneto davanti al Palazzo dell’Annunziata dal movimento Matera Civica, con l’associazione Amabili Confini, i sindacati e con la partecipazioni di cittadini, amministratori locali e alcuni consiglieri regionali, che si sono avvicendati doto l’ intervento di Pasquale Doria,fruitore e ‘amico della biblioteca’ da sempre.



E le vicende della biblioteca di Matera,aggravatasi dopo la riforma Delrio e il conseguente sciagurato referendum costituzionale, sono state ricostruite con precisione, indicando responsabilità e irresponsabilità di ieri e di oggi. Con tanto silenzio, mediocrità, su quanto andava fatto per tempo e non è stato fatto. Servono progetto e contenuti, aldilà della quota annuale dovuta che la Regione deve trasferire ogni anno alla Biblioteca perchè viva. ” Ma non si può stare con la mano tesa – come ha ricordato Pasquale Doria- come degli accattoni a sollecitare quello che ci spetta. E’ umiliante”. Parole sante ma occorre vigilare perchè la storia continua a ripetersi… Non ci si può muovere a disastro avvenuto, e non è la prima volta, quasi fosse un disegno improvviso della malasorte o imprecare perchè il degrado avanza. E veniamo a progetti. Palazzo della cultura? Bene. Lavoro di rete con altre biblioteche territoriali chiuse? Coinvolgimento di altre istituzioni come Università, associazioni per ampliare l’offerta? Bene. E allora al lavoro: che i comunicati e le prese di posizione di questi giorni abbiano un seguito. Altrimenti saremo punto e daccapo. Con Matera 2019 erano state individuati alcuni percorsi e il Palazzo dell’Annunziata era diventato un contenitori davvero interessante per mostre, attività teatrali (ricordiamo la Camera de lu core di Massimo Lanzetta)che non hanno trovato continuità, l’inaugurazione della Biblioteca dello sport dedicata a Pietro Mennea su iniziativa del collega Luca Corsolini, poi quella di ”Pinocchio” che ha riaperto a singhiozzo e poi la ”Mediateca” (un perno della passata offerta bibliotecaria) passata nei servizi del Basilicata open space. Ma la scommessa è tenere aperta la Biblioteca con continuità, magari con l’impegno di Pio… Anche di sera come accade in Germania, per leggere un libro, fare ricerche, incontrarsi come accade per la emeroteca. Un Palazzo della Cultura. Certo. Eravamo con Pasquale quando venne inaugurata -il 14 maggio 1998 -la Biblioteca alla presenza dell’ex presidente del consiglio dei ministri Romano Prodi. Una visita guidata tra scalinate, ambienti e scaffali e un invito preciso ad aprirla al mondo… Tempo perso e con un invito a leggere, con quel logo ” Leggo” ideato da Sergio Laterza che chiede a tutti di farlo, una pagina dietro l’altra, come i tanti mattoncini delle note costruzioni.