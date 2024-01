Biblioteca. Marrese ha un piano”B”. Ma la Regione non ha ancora pagato

A confermarcelo lo stesso presidente dell’Amministrazione provinciale di Matera, Piero Marrese, che al momento non ha ancora visto accreditato nemmeno un euro di quel 1,3 milioni di euro – annunciati dall’ottobre scorso per la gestione corrente della Biblioteca ”Tommaso Stigliani”. Finora zero ed è un dato di fatto. Arriveranno? In ritardo…Quando? Da Potenza, finora, nessun comunicato ufficiale. Tranne qualche ‘rumor’ incontrollato e il silenzio, questo sì preoccupante, di quanti dovrebbero occuparsi ”ufficialmente” delle esigenze di Matera ” capitale europea della cultura 2019” ma che preferiscono rivolgere attenzione occuparsi di altri argomenti, a giudicare da comunicati, post e via elencando. E silenzio anche sulla nota della Regione di giovedì 25 gennaio con la quale si annuncia una convenzione tra Regione Basilicata e la Biblioteca nazionale di Potenza, che comprende le 42 biblioteche territoriali compresa quella di Matera. Nulla questio. L’ente può sottoscrivere tutte le convenzioni che vuole, ma in questa fase andava dato un segnale diverso, anche per non alimentare un ”campanile” che -piaccia o no- è nato nel 1970 con la istituzione della Regione Basilicata, con un peso amministrativo e politico che è senza storia: 100 comuni nel Potentino rispetto ai 31 del Materano e con tanta insofferenza dalle aree interne o di confine regionale, che mal sopportano la desertificazione dei servizi, con il graduale e costante accentramento di funzioni nel capoluogo di regione. Coordinamento? Ma , di fatto, è una perdita di autonomia della Biblioteca Stigliani, che ha delle peculiarità specifiche accennate nella proposta del presidente della Provincia di Matera.

Marrese, e pubblichiamo di seguito il comunicato diffuso nella mattinata di venerdì 26 gennaio, ha un piano ”B” per consentire alla Biblioteca di sopravvivere se la Regione finanzierà un progetto per 870.000 che spazia dalla formazione alla innovazione, alla promozione culturale agli eventi a iniziative di supporto alle imprese culturali del Paip. Se ne parlerà a Matera, da quanto ci ha detto Marrese, nel corso di un incontro a Matera con l’assessore regionale alle attività produttive Michele Casino che, aldilà della disponibilità personale ad esaminare la proposta, dovrà ottenere il disco verde dalla presidente Vito Bardi e dalla giunta. Potrebbero venire fuori un percorso, impegni, per un futuro che per la Biblioteca di Matera era e resta precario. Resta nel ”limbo” dopo gli effetti negativi della legge Del Rio e del referendum perso nel 2016 dal Governo guidato da Matteo Renzi. A ognuno le proprie responsabilità. Ma finora non si è provveduto a compensare e a rafforzare gli organici della Biblioteca, che ha una dimensione e una importanza meridionale rispetto ad altre realtà locali. E qui le responsabilità ci sono tutte, di quanti – a diversi livelli- avrebbero dovuto seguire con maggiore decisione e insistenza le sorti della Biblioteca. Ci fermiamo qui…mentre prosegue l’attività di sensibilizzazione del presidio presso il Palazzo dell’Annunziata e la raccolta di firme che ha superato, complessivamente, quota 25.000 sia sul web che ai banchetti.



LA NOTA DEL PRESIDENTE MARRESE

Biblioteca Stigliani: il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha inviato una proposta di progetto alla Regione e continua a lavorare sul fronte istituzionale. “Dialogo per affrontare l’attuale emergenza ma anche per una definitiva valorizzazione”

Privilegiare i canali istituzionali per dialogare con la Regione Basilicata al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzare la cultura in generale e annullare le dinamiche che rischiano di far chiudere al pubblico la biblioteca provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera.

Con questi obiettivi il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha inviato alla Regione Basilicata, affinché la valuti, una proposta progettuale sull’importante presidio culturale materano, per dare alla biblioteca un futuro certo e stabile.

“Con il progetto la Provincia prova a chiedere di reindirizzare l’utilizzo delle risorse che la Regione ha impegnato per istituire un organismo di supporto alle aree produttive PAIP sull’industria culturale e a favore della valorizzazione della biblioteca. Il piano che abbiamo predisposto, infatti, si pone l’obiettivo di delineare un futuro certo attraverso alcune azioni come la valorizzazione del patrimonio librario che potrà attuarsi con la digitalizzazione, il racconto e la messa a valore, la realizzazione di eventi culturali, la comunicazione e la promozione. Il tutto senza trascurare altri aspetti importanti, come quello della formazione del personale, dell’efficientamento e del ripristino ordinario dell’immobile che ospita la biblioteca Stigliani.

Il progetto, che è stato rimodulato per andare incontro alle richieste della Regione, servirà dunque a garantire l’apertura per tutto l’anno e le attività indispensabili, non può comunque prescindere da un incontro con l’assessore regionale al ramo nell’intento di creare da subito le condizioni per avviare le procedure per il reclutamento delle risorse umane necessarie a garantire la fruibilità della biblioteca. Ricordo che è dal 2017 che la Stigliani è senza un bibliotecario: abbiamo avuto più volte ampie assicurazioni circa l’espletamento delle procedure necessarie alle quali, però, fino ad ora non è stato dato seguito.

E’ assolutamente necessario, quindi, programmare le risorse necessarie per garantire la fruibilità di questo importante luogo di cultura che, è bene sottolinearlo, non appartiene solo alla Provincia di Matera ma a tutta la regione, alla stessa città e a chi la frequenta. La biblioteca, inoltre, non ha colore politico.

Sono persuaso che bisogna continuare a credere nella forza della cultura e, proprio per questo, una volta chiusa questa fase emergenziale credo sia urgente la convocazione di un tavolo istituzionale per poter programmare seriamente il futuro della struttura e creare le condizioni per un suo definitivo rilancio. Un obiettivo che, se centrato, consentirebbe anche di evitare che ogni anno si ripropongano le consuete difficoltà per ottenere ciò che la politica, a tutti i livelli, dovrebbe invece garantire senza tentennamenti”.



LA CONVENZIONE TRA REGIONE E BIBLIOTECA NAZIONALE DI MATERA

l Polo regionale SBN di Basilicata alla Biblioteca Nazionale di Potenza e si trasferisce il coordinamento amministrativo-informatico delle attività legate al software per la gestione del polo regionale SBN di Basilicata all’ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale della Regione Basilicata.

Si tratta di un passaggio fondamentale per la transizione digitale di tutto il sistema bibliotecario regionale, composto da 47 biblioteche sul territorio inclusa la Stigliani di Matera. La Biblioteca Nazionale di Potenza – cui è affidata già da alcuni anni la gestione del Polo bibliotecario di Potenza ed in cui è confluita anche la Biblioteca provinciale del capoluogo lucano – insieme alla Regione Basilicata si impegnano a concorrere allo sviluppo del Sistema bibliotecario regionale (denominato Polo Regionale SBN di Basilicata), al fine di garantire la diffusione della conoscenza, la circolazione del patrimonio librario e la diffusione dei servizi bibliotecari nel territorio regionale, creando i presupposti per una rete digitale in grado di far finalmente evolvere i servizi biblioteconomici che fino ad oggi non avevano mai avuto un sistema di rete. Gli utenti, presso la loro biblioteca, potranno finalmente avere a disposizione l’intero patrimonio librario e documentale dell’intera regione, avvalendosi di servizi tecnologicamente avanzati. Tali sistemi, partendo dalla digitalizzazione del patrimonio, garantiscono la fruibilità in tempo reale anche da una piccola biblioteca di paese. La Biblioteca nazionale di Potenza – in rete con le altre Biblioteche nazionali – in qualità istituto periferico del Ministero della Cultura, potrà accogliere tutte le richieste di ingresso nel Polo regionale da parte delle biblioteche presenti sul territorio regionale e garantirà l’adozione, da parte delle biblioteche partecipanti al Polo, di tutti gli standard descrittivi e biblioteconomici in vigore. In coordinamento con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, la Regione Basilicata e la Biblioteca nazionale di Potenza definiscono i criteri per l’adesione delle biblioteche al Polo Regionale SBN di Basilicata e fissano i requisiti minimi richiesti per la realizzazione dei servizi compresi nell’ambito dell’attività di cooperazione. La Regione continuerà a gestire dal punto di vista amministrativo e informatico e promuove il Polo Regionale SBN di Basilicata, assicurando dotazioni finanziarie alle biblioteche aderenti, sostenendo le attività di formazione professionale e aggiornamento continuo rivolte agli operatori delle biblioteche di tutto il territorio regionale. Con la convenzione, la Regione Basilicata attuerà la promozione dell’integrazione dei servizi bibliotecari regionali con gli altri istituti culturali operanti nel territorio, la digitalizzazione del patrimonio librario, attività e servizi educativi e culturali in tutte le biblioteche regionali. Grazie a questo accordo, il Sistema bibliotecario regionale, composto attualmente da 42 biblioteche di varia natura (statali, di ente locale, private, scolastiche), potrà crescere grazie all’ingresso di nuove biblioteche del territorio in possesso dei requisiti necessari. Tra questi: un patrimonio bibliografico di una certa consistenza, un numero minimo di ore di apertura al pubblico e personale di riferimento.

