L’invito ”Prendi un libro, lascia un libro” https://giornalemio.it/cultura/buona-lettura-nella-villa-comunale-di-matera/ della piccola libreria comunale di Matera, adibita a scambio di libri ‘bookcrossing’, era ed è chiarissimo. Ma ”ignoti” hanno preferito svuotarla, lasciando poche copie. A ruba, come si suo dire i volumetti del topo investigatore ” Girolamo Stilton”, romanzi, guide. Era prevedibile? Gli appelli al buon senso della giornata inaugurale, degli amministratori comunali che hanno attivato l’iniziativa con alcune associazioni, sono rimasti disattesi. Ma è bene non mollare e ripensare con l’apporto di associazioni, privati, librerie la gestione di quel ”piccolo” ma ”prezioso” presidio di culturale. Nel frattempo l’invito agli appassionati a rimpinguare la dotazione libraria, tenendo conto che il piacere per la lettura riguarda grandi e piccini. Contano i fatti e in questo caso basta davvero poco.