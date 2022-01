” Non state lì a guardare, venite qui a lottare”. Uno slogan sessantottino che vale sopratutto oggi con le svolte accentratrici, del consenso da silenzio assenso, della mediocrità, del silenzio assenso, del familismo immorale proprio della ”Lucania” demoantropologica, che continuano ad affossare servizi di pubblica utilità come sanità e istruzione. La presa di posizione di Antonio Serravezza, che ci ricorda l’impegno del gruppo social ” Sei di Matera se…” torna bene per le vicende della Biblioteca Tommaso Stigliani che trattiamo nel servizio ” Biblioteca Matera. Tavolo permanente e progetti” . Sveglia Matera: il futuro è adesso…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

I materani, materani che hanno, e stanno cambiando Matera? Perché la manifestazione in piazza per ricordare che la nostra Biblioteca non si tocca ma aiutata a vivere ? C’è un sistema che pone l’uomo al centro di tutto, incoronato da chissà chi, padrone di una realtà che non gli spetta. Dobbiamo essere consci del cambiamento, ed esserne anche artefici. Non possiamo più addormentarci nella speranza che qualcosa cambi. Mi dispiace informarvi che noi non siamo un puntino sulla carta geografica. I nostri diritti e le nostre libertà non appariranno allo scoccare della mezzanotte. Dobbiamo lottare, dobbiamo riscoprire l’importanza dei nostri diritti e della nostra democrazia. Perché se non lottiamo per i nostri diritti indipendentemente dal dialetto, dal nostro essere materani, dell’opinione politica, dalla ricchezza o da altra condizione, chi lo farà? Se non noi, chi? Le proteste guidate, prima di tutto, da un grido di libertà che ormai risuona in tutto il mondo e chiede democrazia, rivendica diritti e libertà.

Scendere in piazza a chiedere democrazia a manifestare contro un regime che vuole affossare il nostre ospedale della Madonna delle Grazie, la nostra Biblioteca, l ammodernamento di strade e collegamenti con l’aeroporto di Palese. La storia di una regione patriarcale che oggi più che mai è attraversata da un’ondata di cambiamento, di novità, di una rivoluzione pacifica che ha il volto di semplici cittadini. Basta con le chiacchiere e con i contentini. In Italia diamo la democrazia per scontato. Ma forse sbagliamo, crediamo che tutto sia stabile, immobile e immutabile, come se i nostri diritti fossero stelle fisse. Ho l’impressione che la democrazia lentamente sta scomparendo se noi non la difendiamo.

Dobbiamo ritrovare il coraggio di lottare per ciò che è giusto, per ciò che è necessario, per tutto ciò che come cittadini materani esigiamo. E lo ripeterò fino allo sfinimento, dobbiamo lottare per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un mondo migliore, dove noi tutti possiamo essere tutelati.

Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: quando avremo un presidente della Regione Basilicata materano?