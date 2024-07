Bianco: Policoro sgomenta, lutto cittadino il giorno delle esequie

Alla luce dei gravi fatti di cronaca (https://giornalemio.it/cronaca/a-policoro-una-brutta-storia-larma-ferma-presunto-autore-e-libera-invita-a-non-sottovalutare/) accaduti nel week end appena trascorso, il Sindaco di Policoro Enrico Bianco ha dichiarato quanto segue: “Si tratta di fenomeni di cui non sottovalutiamo né la gravità né l’incidenza sull’equilibrio sociale della nostra comunità ma che anzi ci devono spingere a fare una riflessione su come non abbassare la guardia e continuare a creare le condizioni per preservare la nostra realtà da questi fatti, frutto del disagio sociale, che spesso affliggono le città. Fenomeni che meritano il giusto approfondimento. Riguardo la tragedia di sabato notte tutta la comunità di Policoro esprime il più sentito cordoglio per la morte di un uomo causata da violenza inaudita. Proclameremo il lutto cittadino per il giorno delle esequie. La nostra città è rimasta sgomenta davanti ad un fatto così grave, rasserenata, in parte, soltanto grazie alla pronta risposta delle Forze dell’ordine che nel giro di poche ore hanno consegnato alla giustizia il responsabile di tale atto criminale. Rinnovando il proficuo rapporto di collaborazione con gli stessi militari, che da tempo, nonostante tanti sacrifici, operano per mantenere la sicurezza nella nostra città, auspichiamo che ci possa essere più controllo nel territorio, soprattutto in questo periodo estivo dove Policoro è il centro dell’interesse turistico del Metapontino”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.