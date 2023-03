Beverino ”scomposto” e De Gasperi scuote il capo

Ha lottato per la democrazia, per un rinnovato senso di responsabilità per la Costituzione ( oggi attaccata dal progetto di autonomia differenziata) e per il rispetto della ”Cosa Pubblica”, ma non ha potuto fare nulla per la ”scomposizione” del beverino o dello zampillo- come lo chiamano nel gergo popolare- che è accanto al suo monumento di via Manzoni, a Matera, a ridosso del rione Spine Bianche. Per Alcide De Gasperi e per i cittadini quel beverino che sgorga acqua e con la ”vasca a conca” adagiata per terra ha qualcosa di incomprensibile. Atto vandalico, bravata o struttura incrinata, che ha consigliato qualcuno a posizionarla per terra? Segnaliamo la cosa all’Amministrazione comunale perchè provveda e intervenga per riparare anche altre ”fontanelle” ,che hanno problemi di funzionamento. Vecchia storia…