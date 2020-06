Antigienici e , all’occhio, un pessimo biglietto da visita per quanti vorrebbero ristorarsi passando dai rioni Sassi, al centro e, laddove ci sono, in periferia. Parliamo di fontanelle, beverini o ”zampilli” come è nella efficace dizione popolare. E quelli di Matera sono davvero in pessimo stato. L’acqua sgorga ma conche e supporto marmorei mostrano i segni del tempo e dell’assenza di pulizia. E questo dal punto di vista igienico non offre sicurezza…come è accaduto in passato, tanto più che nei beverini – e lo vediamo in piazza Vittorio Veneto- si abbeverano anche colombi e cani,dopo la rimozione della vasca circolare che avrebbe dovuto essere montata altrove. Stessa storia per quello di piazza Matteotti. Degrado o scarso funzionamento per altre fontane tra via Marconi, via San Pardo. A ritornare sull’argomento è Antonio Serravezza indicando quei preziosi punti di ristoro, drasticamente ridotti con l’incremento dei turisti…, e scarsamente funzionanti nei rioni Sassi. Il riferimento è alle fontane in ghisa, private del tutto dei rubinetti in ghisa e sostituiti da levette metalliche per tubature da giardino, facilmente usurabili e per nulla in linea con l’architettura di quelle fontane. Siamo nei rioni Sassi e tutti gli elementi di arredo, di decoro e architettura dovrebbero rispettare quei luoghi. Invece sembra una zona franca… La manutenzione spetta al Comune, ma non si sa nulla nè di progetti di manutenzione e nè di recupero laddove mancano. In compenso si realizzerà la fontana dell’Amore sulla Civita…E l’Amore per le fontane dei Sassi e del piano? Insensibilità, dimenticanza? Fatto sta che beverini, fontane e zampilli sono uno sconcio…ma va bene per l’inquinamento di bottigliette in plastica. Che paradosso”



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Ormai nei parchi e nelle piazze cittadine le fontanelle sono una rarità.

I turisti lo sanno benissimo: l’acqua per le vie del centro viene venduta a peso d’oro. Anche due euro per una bottiglietta da mezzo litro di acqua minerale. E con il caldo, quando la sete si fa sentire ancor di più, non c’è altra soluzione che bere a caro prezzo. A meno che non ci si voglia avventurare alla ricerca di una fontanella. Ma vai a trovarla! È passato il tempo in cui a ogni angolo di strada si potevano trovare quelle colonnine di ghisa da cui l’acqua zampillava in continuazione specialmente nei Sassi quando se ne contavano a decine ed erano da mattina a sera un viavai di persone che si rifornivano d’acqua potabile da portare a casa. L’acquedotto non aveva ancora una rete così capillare da riuscire a servire tutte le abitazioni. Poi quando ogni casa ha avuto il proprio rubinetto, le fontanelle sono state piano piano decimate fino a sparire quasi del tutto. Sia i materani che i numerosi turisti della Città dei Sassi non rinunciano al piacere di una fresca e dissetante bevuta dai fontanini, che per di più è gratis e senza limiti. E spesso dal modo di bere si possono distinguere i primi dai secondi. Una cosa è bere dai fontanini un’altra dal fontanino in piazza Vittorio Veneto con lo zampillo. Tra minerale e potabile non c’è poi grande differenza. L’acqua potabile è controllata di continuo e per scorrere dal nostro rubinetto deve rispettare parametri di legge ben precisi. Buona e garantita come dice uno spot dell’Acquedotto Lucano. A scuola ci hanno insegnato che le principali caratteristiche dell’acqua potabile sono tre: incolore, inodore e insapore. A proposito di fontanelle e zampilli. La smorfia napoletana suggerisce: 19 assetarsi alla fontana significa amore corrisposto mentre il 52 fontana con zampillo significa abbondanza e salute. Le fontane con zampillo tanti anni fa erano due, una nella Villa Comunale e un’altra ancora che resiste all’assalto degli assetati di fianco alla chiesa di San Domenico. Quest’ultima, però, è messa maluccio. Con il tempo si sta piegando e la base di marmo è tutta nera a causa dei continui sversamenti. Non toglieteci quel zampillo! Aiutatelo a rivivere con un restauro e una sistemazione più idonea all’assalto di cittadini e turisti assetati. Fate presto perché siamo alle porte della stagione estiva! Qualche buontempone avvicinatomi durante il sopralluogo alla fontana con lo zampillo mi ha bisbigliato ‘non è uno spreco tutta quell’acqua che scorre di continuo dalla fontanelle?’ Ogni estate infiamma la polemica. C’è chi parla di uno sperpero d’acqua insopportabile, perché l’acqua dallo zampillo scorre imperterrita giorno e notte. Immancabile arriva la proposta di applicare un pulsante che interrompa lo sgorgare dell’acqua quando non serve. Così perde la caratteristica di essere uno zampillo. Al contrario di quello che tutti pensiamo, gli esperti dicono no. Il flusso ininterrotto serve a garantire la qualità dell’acqua perché assicura il ricircolo continuo impedendone il ristagno. Quindi acqua di qualità superiore e fresca. E comunque, rispetto alla dispersione dell’acqua che avviene nei nostri acquedotti-colabrodo, quella del nostra storica fontanella con zampillo è solo una goccia.