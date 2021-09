68° Raduno nazionale e 150° anniversario della ” Breccia”’ di Porta Pia anche per i bersaglieri della sezione ” Binetti” di Matera, che hanno sfilato a Roma con le piume al vento come hanno fatto in tante occasioni e in quello, davvero indimenticabile del 2019 , nella città dei Sassi durante l’anno da Capitale europea della cultura. Diretta tv su Rai Tre e occhi e cuore al percorso dello sfilamento da Viale delle Terme di Caracalla a Via dei Fori Imperiali-Piazza Venezia. Matera c’era e ci sarà nelle tante pagine da scrivere nei centri grandi e piccoli che vedranno la presenza delle fiamme cremisi.



IL PROGRAMMA DEL RADUNO 2021

Sabato 25 settembre 2021

ore 10.00 – Celebrazione Santa Messa presso la Basilica di San Giovanni in Laterano

ore 16.00 – Cambio della guardia con Reparto Bersaglieri al Quirinale e in contemporanea presso l’Altare della Patria

ore 18.00 – Concerto in contemporanea di 15 fanfare in 15 piazze dei Municipi di Roma

ore 18.30 – Arrivo a Roma dei velocipedisti della corsa ciclostorica Roma – Napoli in una delle piazze interessate al concerto delle Fanfare

26 settembre 2021

ore 8.00 – Deposizione della corona all’Altare della Patria

ore 8.30 – 12.00 – Sfilamento: da Viale delle Terme di Caracalla a Via dei Fori Imperiali/Piazza Venezia.