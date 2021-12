E’ il sindaco di un piccolo comune della Basilicata, Colobraro (Matera), ma nelle funzioni di presidente dell’Anci – Andrea Bernardo- ne rappresenta 131 e quando, come tanti colleghi, deve responsabilizzare concittadini e concittadini, usa espressioni colorite ma efficaci. Niente inconcludenti ed equivoci anglicismi, ma espressioni in italiano tradotte dal dialetto o dal gergo quotidiano. Per cui quel ” non fumatevi in faccia…” rivolto via social ai colobraresi rende in maniera diretta come occorra distanziarsi anche per fumare. E poi i consigli utili su ”cio’ che c’è da sapere” da circolari e recenti disposizioni per evitare e contenere i contagi. A Colobraro si contano sulle dita di una mano. Ma basta poco, tra Capodanno e dintorni, rivedere quelle cifre. E allora ” Buon anno” e ”stat’v accuort”, e fate attenzione – ricorda Andrea Bernardo- rispettando regole e distanze. Si brinda al 2022 con un pizzico di responsabilità.



COVID _ QUARANTENA / ISOLAMENTO.

Per info, Vi inoltro l’ultima chiarissima Circolare del Ministero Salute su Quarantena dei contatti stretti ed Isolamento dei Positivi, che attua il decreto 229/2021.

Chiarisco che il conto dei giorni deve essere libero, per cui quello di partenza e l’ultimo non vanno computati (esempio, per un contatto avuto il 24, la quarantena termina il 29, per cui si è ‘liberi’ da giorno 30, previa effettuazione di test molecolare o antigenico negativo per chi è vaccinato con almeno due dosi da più di 120 gg e test rapido per chi è vaccinato da meno di 120 gg.

Comunque, evitate il fai da Te e tenetemi informato, anche per meri consulti, in ogni momento (anche perché è spiacevole apprendere dalla piattaforma di contatti o positivi).

Aggiungo che coloro i quali vengono inseriti in piattaforma per effettuare il tampone dovranno rispettare la quarantena sino al risultato con esito negativo!

Vi comunico che, al di là del tanto vociferare, i positivi in Paese sono soltanto quattro, tutti dai primi sintomi si sono posti volontariamente in isolamento, così i loro contatti in quarantena, Tutti si sono comportati correttissimamente e pazientemente.

Vi invito ad utilizzare le ben note norme di igiene, a vaccinarvi, ad evitare assembramenti (non fumatevi in faccia), a mantenere le distanze interpersonali e ad usare in luoghi chiusi, aperti al pubblico, le mascherine FFP2.

Auguro a ciascuno di Voi una Buona Vigilia di Capodanno!