“I sindacati dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL hanno sottoscritto qualche settimana fa, grazie alla gentile disponibilità della Commissaria Prefettizia Maria Rita Iaculli, un Protocollo d’Intesa quale “cantiere aperto” ai fini della definizione di misure ed azioni utili a migliorare le condizioni di salute e di vita della popolazione anziana e delle fasce più deboli di Bernalda e Metaponto.”

E’ quanto si apprende da una nota a firma di Nunzia Armento ( SPI-CGIL ), Maria Rosaria Bonelli (FNP-CISL) e

Franco Coppola (UILP-UIL) che così prosegue:

“Attraverso la contrattazione sociale infatti s’intravede un fattore fondamentale di coesione e giustizia sociale utile a promuovere forme di cittadinanza attiva delle persone anziane e per contrastare le crescenti diseguaglianze sociali, economiche, culturali, digitali facendo leva sulle opportunità che il PNRR attribuisce agli Enti Locali e sulla nuova programmazione dei Fondi Europei.

Pertanto le scriventi OO.SS. si prefiggono sin da ora di perseguire tale impegno con la futura compagine politica a guida della nostra comunità, mettendo in campo quanto sancito nel Protocollo siglato ed intraprenderanno tutte le azioni utili anche grazie alla L.R. 29/2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni”, nonni civici e altre attività d’interesse collettivo.

Occorre favorire l’aggregazione degli anziani, l’utilizzo del loro tempo libero , con un confronto intergenerazionale per permettere di sentirsi utili ancora per questa comunità.

Occorre permettere di superare l’incertezza del futuro, pensando che attraverso la campagna di vaccinazione che sembra attenuare la gravità dell’attacco del virus e comunque pensare che il Covid condiziona ancora in modo significativo i nostri comportamenti, ma per evitare effetti devastanti sull’economia e sulla finanza pubblica dobbiamo essere ottimisti e riprendere in sicurezza una vita normale.

Tutti vogliamo tornare alla vita (diciamo) normale. Cosa possibile se- parafrasando Alessandro Manzoni- andremo “ avanti con giudizio”. Ormai sappiamo come : utilizziamo il distanziamento, usiamo le mascherine, vacciniamoci e muniamoci di lasciapassare (green pass).”