Personale qualificato della Polizia Stradale di Matera ha tenuto ieri mattina presso la scuola elementare di via Marconi a Bernalda un incontro con i bambini di alcune classi 4^ per spiegare le regole basilari dell’educazione stradale.

L’incontro è il primo di una serie di appuntamenti fissati dalla Polizia Stradale con gli alunni della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado di Bernalda e di Metaponto, che si svolgeranno tra il mese di febbraio e quello di marzo nell’ambito del progetto “Sicuri in bicicletta”, promosso dall’Associazione Polisportiva Re-Cycling di Bernalda.

L’adesione della Polizia di Stato al progetto, a cui ha già partecipato negli anni scorsi, rientra nelle iniziative di educazione alla cultura della legalità in generale e in particolare finalizzate alla prevenzione in tema di incidenti stradali attraverso la diffusione dell’educazione stradale tra i giovanissimi che si apprestano a diventare futuri utenti della strada. Obiettivo, questo, a cui la Polizia di Stato attribuisce grande importanza.