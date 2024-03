Beppe Grillo si converte all’analogico…datemi un martello!

Ve lo ricordate il Beppe Grillo che, insieme a Davide Casaleggio, della rete ha fatto lo strumento per eccellenza del fare politica? Quello che ha genialmente messo in scacco la politica italiana con l’uno vale uno e il tutto che accade attraverso i social e le decisioni si assumono attraverso una piattaforma, Rousseau con evidente riferimento alla rivoluzione per antonomasia? Ebbene dimenticatevelo. Almeno così sembrerebbe da quanto postato ieri sul suo blog personale con il titolo “Le non cose” (https://beppegrillo.it/le-non-cose/?fbclid=IwAR2Wbqd0ALdn3Mlb5KGmYeDB3NDAGiYWwVdpPs6pElAWx9dbPDQLvMvp294), corredato da un video da cui emerge una sua conversione all’analogico. Al grido “Digitale mai più”. Si un ritorno all’essenziale. Quello che la invasione dei social ha cancellato. Scrive ora Grillo: “Ci troviamo nel passaggio dell’era delle cose all’era delle “non-cose”, ovvero le informazioni. Non sono gli oggetti, bensì le informazioni a predisporre il mondo in cui viviamo. Non abitiamo più la terra e il cielo, bensì Google Earth e il cloud. Il mondo si fa sempre più inafferrabile e vincolante, nulla offre più appigli. L’attuale iperinflazione degli oggetti, che conduce alla loro esplosiva proliferazione, è a sua volta sintomo di una crescente indifferenza nei loro confronti. Le nostre ossessioni non sono più indirizzate alle cose, bensì alle informazioni e ai dati. Ormai produciamo e consumiamo più informazioni che cose. Siamo tutti “infomani”. Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario tornare a rivolgere lo sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane. Le sole capaci di starci a cuore e stabilizzare la vita umana.” Un poco la parabola di quel movimento che lui ha plasmato e portato a vette inimmaginabili, spiazzando la vecchia politica e portando una ventata di passione politica. Altro che antipolitica. Un sommovimento che ha portato le uniche cose nuove e soprattutto l’unica forza politica che, andando al governo ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale. Cosa mai accaduta. Vedete le inversioni ad U di Giorgia Meloni rispetto a quanto prommetteva dai palchi (accise, blocchi navali….). Ebbene quel geniale movimento politico da lui inventato e portato alle stelle, ora sta pagando il ritardo causato dalla sua ostinazione a non farlo diventare all’epoca anche “analogico” per l’appunto. Diventare un partito, con un suo radicamento territoriale, con sezioni nei quartieri e stretto contatto con gli elettori. Ci sta provando da un poco Conte, con troppa lentezza però rispetto alla velocità che lo scenario politico richiederebbe. Le elezioni regionali (con fronde interne che vanno ognuno per proprio conto) nesono una tragica dimostrazione. Ma meglio tardi che mai. E se Grillo tornasse a rispolverare la sua vena di sovvertitore dell’esistente così come è stato capace di fare in passato, anche dai palchi, non sarebbe una brutta notizia. Ascoltatelo il brano “analogico digitale”, eccolo:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.