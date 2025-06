Benvenuto Don Ben. A Matera per la Festa? Chissà…

La notizia è stata ufficializzata, come è pressi, intorno a mezzogiorno dalla Sala stampa del Vaticano e a Matera e a Tricarico nel corso di incontri con gli amministratori diocesani. Monsignor Benoni Ambarus noto ome “Don Ben” è il nuovo Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina e reggerà anche quella di Tricarico, come era accaduto nell’ultima fase del mandato a don Pino, monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, che in primavera era stato chiamato alla guida della diocesi di Cesene e Sarsina. Il nuovo Pastore difficilmente sarà a Matera per la Festa della Bruna del Giubileo, visto il lavoro che dovrà chiudere a Roma, dove è vescovo ausiliario nell’Ambito della diaconia della carità. E’ nato in Romania,ma ha studiato in seminario a Roma , nel 1996 quando aveva 22 anni, e via via si è distinto per impegno e sensibilità in settori di forte impatto sociale, fino a essere ordinato vescovo nel 2021. E’ statp il primo vescovo straniero diventato italiano e il primo per la pastorale italiana. Il 28 marzo don Ben, aveva giurato da cittadino italiano nelle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E i commenti sulla sua nomina sono incentrati sulla considerazione che viene dal basso, come il suo predecessore ” Don Pino”, abituato a ripiegarsi sui problemi, al dialogo e il suo legame con la cultura dell’Est europeo ( la Romania era l’antica Pannonia dei Romani) è un dato interessante per il dialogo interculturale e interreligioso. La persona giusta mandata dallo ”Spirito Santo” anche per quella che è la storia millenaria di Matera e per quello che sarà l’anno prossimo come capitale mediterranea della cultura e dialogo. Buon lavoro ”Don Ben” e dal nomignolo non possiamo che augurargli ogni ben…e.



Biografia di Monsignor Benoni Ambarus

S.E. Monsignor Benoni Ambarus del clero della Diocesi di Roma,è nato a Somusca-Bacau (Romania) il 22 settembre 1974.

Già Vescovo della sede titolare di Tronto, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma, Ambito della diaconia della carità, Membro della Conferenza Episcopale del Lazio, il rumeno Monsignor Benoni il 28 marzo scorso dopo un lungo iter ha ottenuto la cittadinanza italiana.

Dal 1990 al 1996 ha frequentato il Seminario di Iaşi (Romania) e a partire dal novembre 1996 ha continuato la formazione seminaristica nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, dove ha ottenuto il Baccalaureato in Teologia. Nel 2001 ha conseguito la Licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Il 29 giugno 2000 è stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Iaşi (Romania).

E’ stato nominato Ausiliare per la Diocesi di Roma il 20 marzo 2021, ordinato Vescovo il 2 Maggio 2021.

Dal 2001 al 2004 è stato Assistente nel Pontificio Seminario Romano Maggiore.

Dal 2004 al 2007 collaboratore parrocchiale presso la Parrocchia di San Frumenzio.

Nel 2007 è stato incardinato nella Diocesi di Roma.

Dal 2007 al 2010 è stato Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali.

Dal 2010 al 2012 è stato Vicario parrocchiale della Parrocchia di di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae a Torre Gaia.

Dal 2012 al 2017 è stato Parroco della Parrocchia dei Santi Elisabetta e Zaccaria a Valle Muricana.

Dal 2017 al 2018 è stato Vice-Direttore della Caritas di Roma.

Dal 2018 al 2021 è stato Direttore della Caritas di Roma.

Dal 2022 è Vescovo Delegato per l’Ambito della diaconia della carità